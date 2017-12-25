Різдвяне привітання Єлизавети ІІ: про дім, любов і почуття гумору

Копирайт изображения WPA Pool Getty Image caption Королева була вдягнута у сукню кольору слонової кістки від дизайнера Анжели Келлі

Головною темою різдвяної промові королеви Єлизавети ІІ буде важливість "дому", який вона описала, як місце "тепла, близькості і любові".

Британський монарх записала своє різдвяне послання ще кілька днів тому у Букінгемському палаці. Транслюватимуть його о 17:00 годині за Києвом.

Королева відзначила у промові Лондон і Манчестер, які пережили цього року терористичні напади. Згадуючи події 2017 року, вона розповіла, що цим двом містам вдалося зберегти свою яскраву індивідуальність попри важкі випробування.

Королева також подякувала своєму чоловіку, герцогу Единбургському за підтримку. Цього року королівське подружжя відзначило 70-річчя шлюбу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королівська родина під час відвідин церкви святої Марії на Різдво

Влітку принц Філіп пішов на пенсію. Він більше не бере участі у публічних заходах, хоча, іноді продовжував відвідувати деякі події.

У зверненні королева також похвалила "унікальне почуття гумору" свого чоловіка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі і Меган Маркл святкують Різдво з королівською родиною

Різдво королева проводить з родиною у замку Сандрінгем, графство Норфолк. На святі присутня і Меган Маркл, наречена принца Гаррі. Це перший раз, коли до королівського святкування приєднається ще офіційно не член королівської родини.

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Минулорічну Різдвяну месу королева пропустила через сильну застуду.

Під святкового звернення на столі у королеви стояли фото принца Джорджа і принцеси Шарлотти, два портрети її з чоловіком.