Смертоносний тайфун: у В'єтнамі евакуюють мільйон людей

Копирайт изображения EPA

Близько мільйона людей будуть евакуйовані на півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін.

Національний комітет з питань ліквідації наслідків катастрофи країни повідомив, що більше 70 тис. людей вже вивезли з низинних.

Стихія, яка прийшла з Південно-Китайського моря, вже вбила 230 людей, 75 тисяч залишились без домівок на Філіппінах. 100 людей досі розшукують.

На острові Мінданао зруйновані або заблоковані через зсуви ґрунту дороги і мости.

Копирайт изображения Alamy Image caption Наслідки стихії на Філіппінах

За необхідності у В'єтнамі збираються закривати нафтові вишки, рибацьким човнам забороняють виходити в море.

Понеділок - це робочий день у В'єтнамі, на відміну від переважно християнських Філіппін, які стихія накрила перед Різдвом.