ЦВК Росії не пустила Навального на вибори
Центральна виборча комісія Росії відхилила заявку на реєстрацію опозиціонера Олексія Навального кандидатом у президенти. Навальний у відповідь заявив, що закличе до бойкоту виборів.
Документи ініціативної групи з висунення опозиціонера для участі у виборах 2018 року комісія відхилила у зв'язку з тим, що він через судимість не має пасивного виборчого права, повідомила кореспондентка ВВС Фаріда Рустамова із засідання ЦВК.
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Член ЦВК, колишній суддя Конституційного суду Борис Ебзеєв зачитав на засіданні інформацію із МВС про вирок Навальному у так званій справі "Кіровлесу" від 8 лютого 2017 року, заявивши, що Навальний не може бути кандидатом протягом 10 років.
Ебзеєв заочно посперечався з Навальним, який раніше стверджував, що його покарання умовне, а тому заборона на участь у виборах його не стосується: в Конституції сказано, що брати участь у виборах не може тільки людина, що перебуває у місцях позбавлення волі.
На думку Ебзеєва, заборона на участь у виборах є не просто законною, але і повністю відповідає Конституції. Причому з цими коментарями він виступив ще до відмови Навальному - так він прокоментував заборону на реєстрацію іншого самовисуванця, Олега Лурьє, що також має непогашену судимість.
Ебзеєв довго розповідав про те, що це рішення відповідає основному закону країни і ухваленим рішенням Конституційного суду: "Перед нами дійсно немає дилеми - зареєструвати або відмовити. Ми зобов'язані це зробити на підставі Конституції".
Голова ЦВК Елла Памфілова додала, що всі інші документи у Навального в порядку.
Сам опозиціонер у своєму виступі сказав, що він постійно намагається зробити так, щоб більше людей прийшли на вибори і повірили в їхню легітимність.
В ЦВК неодноразово раніше заявляли, що Навальний не може бути зареєстрований кандидатом у президенти через непогашену судимість.
У липні 2013 року Олексія Навального засудили до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у розкраданні в особливо великих обсягах. Слідство звинуватило його в тому, що під час перебування радником губернатора Кіровської області він змусив підприємство "Кіровліс" продавати свою продукцію на невигідних умовах.
У день оголошення вироку в центрі Москви почалися масові протести, і наступного дня термін Навальному замінили на умовний. Після цього керівник Фонду боротьби з корупцією взяв участь у виборах мера Москви, на яких посів друге місце, набравши понад 27% голосів.
Проти допуску Навального до виборів проголосували 12 членів виборчої комісії. Микола Левич, колишній опонент Навального на виборах мера Москви, утримався від голосування.
Відмову у понеділок отримали два кандидати від непарламентських партій: Наталія Лісіцина від партії "Рот Фронт" і Олена Семерикова від партії "Жіночий діалог". Бізнесмена Сергія Полонського також не допустили до виборів через зарубіжні рахунки і недостатню кількість членів групи виборців.