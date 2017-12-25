ЦВК Росії не пустила Навального на вибори

Копирайт изображения Evgeny Feldman for "This is Navalny" project Image caption Навальний емоційно сперечався з членами виборчої комісії

Центральна виборча комісія Росії відхилила заявку на реєстрацію опозиціонера Олексія Навального кандидатом у президенти. Навальний у відповідь заявив, що закличе до бойкоту виборів.

Документи ініціативної групи з висунення опозиціонера для участі у виборах 2018 року комісія відхилила у зв'язку з тим, що він через судимість не має пасивного виборчого права, повідомила кореспондентка ВВС Фаріда Рустамова із засідання ЦВК.

Член ЦВК, колишній суддя Конституційного суду Борис Ебзеєв зачитав на засіданні інформацію із МВС про вирок Навальному у так званій справі "Кіровлесу" від 8 лютого 2017 року, заявивши, що Навальний не може бути кандидатом протягом 10 років.

Ебзеєв заочно посперечався з Навальним, який раніше стверджував, що його покарання умовне, а тому заборона на участь у виборах його не стосується: в Конституції сказано, що брати участь у виборах не може тільки людина, що перебуває у місцях позбавлення волі.

На думку Ебзеєва, заборона на участь у виборах є не просто законною, але і повністю відповідає Конституції. Причому з цими коментарями він виступив ще до відмови Навальному - так він прокоментував заборону на реєстрацію іншого самовисуванця, Олега Лурьє, що також має непогашену судимість.

Ебзеєв довго розповідав про те, що це рішення відповідає основному закону країни і ухваленим рішенням Конституційного суду: "Перед нами дійсно немає дилеми - зареєструвати або відмовити. Ми зобов'язані це зробити на підставі Конституції".

Голова ЦВК Елла Памфілова додала, що всі інші документи у Навального в порядку.

Image caption Навальний очікував відмови у реєстрації

Сам опозиціонер у своєму виступі сказав, що він постійно намагається зробити так, щоб більше людей прийшли на вибори і повірили в їхню легітимність.

В ЦВК неодноразово раніше заявляли, що Навальний не може бути зареєстрований кандидатом у президенти через непогашену судимість.

У липні 2013 року Олексія Навального засудили до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у розкраданні в особливо великих обсягах. Слідство звинуватило його в тому, що під час перебування радником губернатора Кіровської області він змусив підприємство "Кіровліс" продавати свою продукцію на невигідних умовах.

У день оголошення вироку в центрі Москви почалися масові протести, і наступного дня термін Навальному замінили на умовний. Після цього керівник Фонду боротьби з корупцією взяв участь у виборах мера Москви, на яких посів друге місце, набравши понад 27% голосів.

Проти допуску Навального до виборів проголосували 12 членів виборчої комісії. Микола Левич, колишній опонент Навального на виборах мера Москви, утримався від голосування.

Відмову у понеділок отримали два кандидати від непарламентських партій: Наталія Лісіцина від партії "Рот Фронт" і Олена Семерикова від партії "Жіночий діалог". Бізнесмена Сергія Полонського також не допустили до виборів через зарубіжні рахунки і недостатню кількість членів групи виборців.