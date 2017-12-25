Доба на Донбасі вперше від оголошення перемир'я пройшла без вогню

  • 25 грудня 2017
АТО Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

День у районі проведення АТО вперше після початку "новорічно-різдвяного перемир'я" пройшов без порушень режиму припинення вогню - про це повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції.

"Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу", - ідеться у повідомленні на Facebook.

Там також зазначили, що підрозділи Збройних сил України суворо дотримуються Мінських домовленостей і роблять усе для підтримання режиму припинення вогню.

"Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними і новорічними святами", - додали у повідомленні.

Водночас сепаратисти заяили, що підрозділи українських силовиків ввечері нібито обстріляли село Соснівське Новоазовського району.

"Новорічне перемир'я", про яке домовилися представники України, Росії та ОБСЄ на Тристоронній контактній групі в Мінську, офіційно почалося вночі проти 23 грудня.

Як заявили у штабі АТО, бойовики порушили його вже наступного дня.

Напередодні повідомили про одного загиблого військового на Світлодарській дузі.

Труднощі перемир'я

Загалом з 2014 року сторони конфлікту на Донбасі оголошували припинення вогню більше десятка разів.

Утім, жодне з них не тривало довго, а у зриві супротивники звинувачували один одного.

Крім того, ще у 2015 році сторони домовилися відвести важке озброєння (зокрема танки, важку артилерію та міномети) - на 15 кілометрів у кожну сторону від лінії зіткнення.

Техніка та озброєння за домовленостями мають перебувати у спеціально визначених місцях. За цим процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

Спостерігачі регулярно заявляють про виявлення заборонених угодами озброєнь неподалік фронту з обох сторін.

Востаннє перемир'я на Донбасі оголошували влітку (так зване "хлібне перемир'я", покликане гарантувати безпеку збору врожаю з 24 червня до 31 серпня 2017 року) та вересні ("шкільне" перемир'я, приурочене до початку навчального року 1 вересня 2017 року).

Обидва ці режими припинення вогню, за даними ОБСЄ, багато разів порушували і, зрештою, зводили нанівець.

Загалом у моніторинговій місії за 2017 рік уже зафіксували близько 400 тисяч випадків порушення перемир'я.

За даними ОБСЄ, за рік на Донбасі загинули 85 цивільних, ще 384 людей були поранені.

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