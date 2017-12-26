Геращенко: кількість заручників зростає, вже 170

Копирайт изображения unian Image caption Звільнені з полону військові, жовтень 2015 року

Кількість українців, яких утримують бойовики у "ЛНР" і "ДНР", продовжує зростати, зараз їх 170. Про це повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, за підсумками наради у президента у неділю ввечері.

"Це ті громадяни, чиї родичі або побратими звернулися до СБУ", - пояснила Геращенко. За її словами, бойовики підтверджують, що у них лише 97 осіб.

74 людини з цих 97 звільнять 27 грудня. За її словами, це буде перша хвиля звільнення і є сподівання, що на цьому процес не зупиниться і обміни відбуватимуться далі.

Ірина Геращенко розповіла деталі майбутнього обміну полоненими, який має відбутися 27 грудня. В останню хвилину, за її словами, кілька десятків людей, зі списку тих, кого мають передати бойовикам, або відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО, або терміни їхнього перебування під вартою закінчився. Попри це у Києві сподіваються, що у переговорах поставлено крапку і обмін все ж відбудеться.

Імена 74 людей, яких мають звільнити, не називають.

Також, за словами Ірини Геращенко, президент доручив забезпечити всіх звільнених українців медичною допомогою, а також доставити їх до родин.

Про узгоджені деталі обміну полоненими заявили після зустрічі у Москві голова Російської православної церкви патріарх Кирило і керівники "ДНР" та "ЛНР". На зустрічі, яка відбулась 25 грудня у Свято-Даниловому монастирі, також був лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, та також бере участь у переговорах у Мінську.

Лідер самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко повідомив, що обмін 27 грудня пройде за формулою - "306 на 74" - Київ передасть бойовиками 306 людей, Україні повернуть 74.

Обміни полоненими не проводилися вже понад рік. Одним із проблемних моментів було складання списків та різниця у розумінні формули "всіх на всіх", про яку всі домовлялись.

У Києві неодноразово зазначали, що готові передати самопроголошеним республікам сепаратистів, затриманих у зоні АТО під час бойових дій, за умови їхнього бажання повернутися у Донецьк і Луганськ.

Копирайт изображения unian Image caption Плакат з фотографіями полонених, червень 2017 року. Акція "Забуття гірше зради!" на підтримку полонених

Проте за словами української влади, у списках на обмін, які Україні передавали із "ДНР" і "ЛНР", є люди, що не мають жодного стосунку до конфлікту на сході країни і затримані за зовсім іншими справами. Наприклад, "ДНР" і "ЛНР" вимагали передати працівників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують в убивствах протестувальників на Майдані взимку 2014 року.

Представники "ДНР" і "ЛНР" на це відповідали, що під час попередніх обмінів українська сторона неодноразово передавала їм людей, про існування яких у республіках не підозрювали і в поверненні яких зацікавлені не були.