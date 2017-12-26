Британський фрегат стежить за військовим кораблем РФ поблизу Британії

Копирайт изображения PA

На Різдво британський фрегат був змушений супроводжувати російський військовий корабель поблизу британських вод у Північному морі. Про це повідомив Королівський військово-морський флот.

За словами командування, пересування корабля РФ "Адмірала Горшкова" контролюють в районах, що представляють національний інтерес.

Росія ніяк не коментує цю ситуацію.

Представники королівського військово-морського флоту заявили, що останнім часом збільшилася активність російських суден, що проходять через британські води. Нещодавно Британія попередила про нову загрозу, яку Росія може представляти для глибоководних інтернет-кабелів.

Глава штабу оборони Великої Британії головний маршал авіації Стюарт Піч заявив на початку грудня, що Британія і НАТО повинні приділяти першочергову увагу захисту ліній зв'язку.

Він сказав, що якщо кабелі будуть перерізані, це "негайно і потенційно катастрофічно" вдарить по економіці країни.

Британія готова реагувати

23 грудня фрегат HMS St Albans був викликаний вийшов у море "стежити за новим російським військовим кораблем" Адмірал Горшков ", поки він проходить поблизу територіальних вод Великої Британії".

У заяві також повідомляється, що британський фрегат залишився в морі і на Різдво, спостерігаючи за російським судном. Він повернеться до Портсмута 26 грудня.

Міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що без коливань встане на захист британських вод і не терпітиме жодної форми агресії: "Британія ніколи не буде залякана, коли справа стосується захисту нашої країни, нашого народу і наших національних інтересів".

Копирайт изображения Reuters

Патрульне судно HMS Tyne також викликали супроводжувати російський розвідувальний корабель через Північне море і протоку Ла-Манш.

Одночасно, як повідомляється, в повітря піднявся військовий вертоліт, щоб простежити за двома іншими російськими кораблями, які курсують неподалік.

У січні цього року британський військовий корабель і три винищувача королівських ВПС "Тайфун" супроводжували російський авіаносець і кілька інших кораблів через Ла-Манш.