В Одесі осквернили будівлі єврейської громади

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В Одесі осквернили ряд будівель єврейської громади - там з'явилися антисемітські написи. Про це ВВС Україна повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Провадження розслідують за ознаками ч1 ст 161 КК України - Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії, повідомив BBC Україна провідний радник головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Антисемітськими написами розмалювали три будівлі, які належать Єврейській громаді, розповів агенції Уніан директор "Українського єврейського комітету" Едуард Долинський.

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Образи та символ, схожий на свастику з'явилися на будівлях музею Голокосту на вулиці Малій Арнаутській, єврейського культурного центру на Ніжинській та на колишній Бродській синагозі на Жуковського.

Усі написи зроблені червоною, чорною та білою фарбами.

Місцеве інтернет-видання "Таймер" оприлюднило знімки образливих написів. Серед них, зокрема, "Україна для українців" та інші.

Як повідомляли інтернет-ЗМІ, за минулий рік єврейська спільнота неодноразово піддавалася нападкам з боку вандалів.

У жовтні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про гучне затримання злочинної групи "Торпеди", яку звинуватили щонайменше в дев'яти схожих злочинах скоєних у 2016-2017 роках. Більшість з них спрямовані на розпалювання ксенофобії та релігійної нетерпимості.

Серед них зокрема резонансний інцидент, який стався 21 грудня минулого року в Умані.

Зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою.

У поліції тоді стверджували, що дана група пов'язана із колишніми народними депутатами Партії регіонів, які переховуються у Росії. За вчинені дії, зокрема в Умані, кожен з учасників інциденту отримав по 500 доларів.