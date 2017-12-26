Брекзит може стати моделлю стосунків України з ЄС

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"Розумна" угода по "брекзиту" може слугувати моделлю в майбутніх стосунках ЄС із іншими країнами, які не є членами союзу. Про це заявив міністр закордонних справі Німеччини Зігмар Габріель.

Такою моделлю могли би скористатися Туреччина та Україна, сказав він німецькій медіагрупі Funke.

Політик не бачить найближчим часом можливості приєднання до ЄС цих країн.

Тому вважає, що потрібна альтернативна форми тіснішої співпраці.

Майбутні стосунки Британії та ЄС все ще є предметом переговорів. Лондон має залишити союз у березні 2019 року.

У грудні сторони домовилися про три пункти так званої угоди про "розлучення": скільки Велика Британія заплатить за вихід із ЄС, що буде з кордоном Північної Ірландії та як далі житимуть британці в ЄС та громадяни ЄС у Британії.

Що саме сказав пан Габріель?

"Якщо ми досягнемо розумної угоди з Британією, яка окреслить її стосунки з Європою після брекзиту, це може бути моделлю для інших країн", - зазначив чиновник.

Він передбачив "нову, тіснішу форму митного союзу" з Туреччиною, якщо ситуація в цій країні зміниться. Утім, мета Британії - вийти як із митного союзу з ЄС, так і з єдиного ринку.

Копирайт изображения EPA Image caption Петро Порошенко на саміті Східного партнерства в листопаді. Той захід не приніс Україні чіткої перспективи майбутнього членства в ЄС

Німеччина стурбована ситуацією з правами людини в цій країні за президента Реджепа Ердогана, зокрема нещодавнім арештом кількох німецько-турецьких громадян.

"Хороший знак, що кількох затриманих німців відпустили", - сказав пан Габріель, але додав, що його країна і досі стурбована через ув'язненого журналіста Деніза Юселя. "Турки знають, наскільки важлива для нас його доля", - заявив міністр.

Між Україною та ЄС зараз існує угода про асоціацію, яка посилює політичну співпрацю й передбачає поглиблений режим вільної торгівлі. Також громадяни України мають безвізовий режим з країнами Шенгенської зони.

Якою буде "модель брекзиту"?

Британія збирається залишити і єдиний ринок ЄС, і митний союз.

8 грудня було вирішено перейти до другого етапу переговорів щодо перехідного періоду після брекзиту та майбутніх стосунків.

Міністр із брекзиту Девід Девіс закликав до угоди про вільну торгівлю без мит, на кшталт договору між Канадою та ЄС.

Але міністр також хоче, щоби в безмитну зону були включені фінансові послуги, а це відрізняється від канадської угоди.