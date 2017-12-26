Злодії вкрали у Києві на Хрещатику 33 шуби
У Києві, в одному з магазинів на Хрещатику крадії поцупили 33 шуби, повідомляє столична поліція.
У центрі столиці невідомі пограбували магазин верхнього одягу, винісши звідти найдорожчі шуби.
Сигналізація спрацювала о 7:20 ранку 26 грудня. За кілька хвилин на місце прибула поліція охорони. До того часу зловмисники встигли втекти, залишивши два ломи.
Нацполіція Києва встановила, що невідомих було троє. Вони з допомогою лома розбили скляні двері, проникли в середину та викрали 33 вироби з хутра.
У поліції кажуть, що орієнтовна вартість однієї шуби - 90 тисяч гривень.
За словами власника магазину, зловмисники забрали найдорожчі шуби. Куртки та дублянки невідомих не зацікавили.
При вході магазин обладнаний камерою відеоспостереження.
У Печерському управлінні поліції столиці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років.