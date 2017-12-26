Нацполіція: за рік засудили 53 поліцейських

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2017 року понад 300 поліцейських отримали підозру про вчинення злочинів. З них 53 співробітники Нацполіції були засуджені. Серед них 20% займали керівні посади. Про це на підсумковій прес-конференції розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Ми не ганьбимося тим, що ми самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах є якісь проблеми, тому що ми невід'ємні від суспільства взагалі", - заявив пан Князєв.

У березні Нацполіція повідомляла про затримання начальника Шосткинського відділу поліції та його заступника. Це сталося в момент отримання ними хабара, кажуть в поліції.

В червні також через хабар було затримано двох чергових поліцейських в Одесі. А в серпні - двох поліцейських у Києві. В обох випадках їх звинувачують у вимаганні грошей від водіїв.