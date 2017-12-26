Буремний шаховий турнір у Саудівській Аравії: без українки й ізраїльтян

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контроверсійний чемпіонат у Саудівській Аравії

У Саудівської Аравії починається міжнародний шаховий турнір, у якому не беруть участь представники України та Ізраїлю.

Ізраїльським гравцям відмовили у візах. За словами саудівської влади, візи їм не можуть видати тому, що королівство не має дипломатичних зв'язків з Ізраїлем.

Шахова федерація Ізраїлю вже заявила, що вимагатиме фінансової компенсації.

Раніше про свою відмову взяти участь у чемпіонаті заявила українська шахістка Анна Музичук, оскільки не бажає вдягати абаю - довгу арабську сукню, що повністю закриває тіло, яку жінки повинні носити в публічних місцях в Саудівській Аравії.

27-річна Музичук заявила, що "попри рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ер-Ріяді".

"Так, я втрачу два чемпіонські титули. Але ризикувати своїм життям і весь час носити абаю? Всьому є межа, і хустки в Ірані було більш ніж достатньо", - додала українка.

Те, що Саудівська Аравія приймає цей великий шаховий турнір, вважають частиною процесу, в ході якого країна намагається стати відкритішою для зовнішнього світу.

У листопаді Всесвітня шахова федерація оголосила, що організатори турніру погодились, що "під час ігор гравці-жінки не повинні будуть носити хіджаб чи абаю".

Втім, Марія Музичук у наступному своєму пості написала, що, попри почуття гіркоти через втрату своїх титулів, вона не порушить своїх принципів і пропустить чемпіонат.

Її протест відбувся на фоні дедалі більшої уваги, яку приділяють обмеженню прав жінок в Саудівській Аравії.

Хоча наступного року в країні нарешті скасують заборону жінкам кермувати автомобілем, активісти кажуть, що це вкрай консервативне ісламське королівство ще має пройти значний шлях до гендерної рівності.