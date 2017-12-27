Сепаратисти: українських полонених вже доправили до місця обміну

Копирайт изображения Ірина Геращенко Image caption Автобуси, на яких повезли утримуваних українською владою сепаратистів

Медіа, підконтрольні самопроголошеній "ЛНР", повідомляють, що утримуваних у Луганську полонених вже доправили до місця обміну. Вже відомо, що він пройде неподалік Горлівки орієнтовно о 12:00.

У "ДНР" також повідомляють, що колона з полоненими виїхала у даний район з-під Макіївської виправної колонії.

Представниця України на переговорах щодо обміну полонених Ірина Геращенко написала у Facebook що утримувані українською владою сепаратисти також вже виїхали до місця обміну. Перед чим з ними поспілкувалися представники "Червоного хреста".

"Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення. Сформована колона з особами зі списку 306 , яких ми готові передати, вже рухається у супроводі представників МКЧХ. Тримаємо кулаки, молимося і працюємо - щоб все відбулося. Вже скоро", - написала Ірина Геращенко.

Очікується, що Київ передасть невизнаним "ДНР" і "ЛНР" 306 людей, яких сепаратисти зазначили у своїх списках на обмін, а українській владі віддадуть 74 полонених військових та цивільних.

Детальні списки людей, яких обмінюватимуть, поки не оприлюднюють.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Востаннє сторони обмінювалися полоненими ще у 2016 році. До цього передачі затриманих між сторонами юуди більше регулярними. На фото - конвой сепаратистів біля автобусу з полненими українськими військовими в Луганську, лютий 2015 року

Після обміну частину людей, яких передадуть Києву, відправлять гелікоптерами на лікування до Дніпра, а іншу частину - до Харкова.

Також очікується, що з Харкова звільнених людей доправлять до Києва. Ввечері середи у військовому аеропорті Борисполя активісти проводять акцію "Зустрінь своїх".

Зустрічати обмін з машинами швидкої допомоги планують і у "ДНР".

Рік без обміну

Копирайт изображения Getty Images

Це перший обмін полоненими на Донбасі за тривалий період.

Востаннє сторони обмінювалися полоненими у 2016 році, коли українській стороні передали представника місії ООН та покаліченого внаслідок вибуху волонтера Володимира Жемчугова в обмін на чотирьох людей, про передачу яких клопотали невизнані республіки.

У грудні 2016 року сепаратисти звільнили одного з захисників Донецького аеропорту, а пізніше Київ передав "ДНР" і "ЛНР" в односторонньому порядку 15 осіб, яких українська влада судила за сепаратизм та антидержавну діяльність.

З того часу процес обміну було заблоковано попри те, що на переговорах у Мінську ця тема постійно підіймалася всіма учасниками процесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Жемчугов після обміну

Зокрема сторони вийшли на формулу обміну "всіх на всіх" - за узгодженими списками полонених.

До нинішнього обміну українська сторона стверджувала про те, що сепаратисти утримують близько 170 громадян (присутність 97 з яких на своїх територіях визнають у "ДНР" і "ЛНР") - як військових, так і цивільних.

Наприклад, у відповідь на запит ВВС Україна в серпні 2017 року в українському Міноборони повідомляли, що у полоні сепаратистів на той момент залишалося щонайменше вісім військовослужбовців ЗСУ, яких захопили ще під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Також відомо, що серед полонених є щонайменше один доброволець, який у серпні 2014 року виходив з-під Саур-Могили, та кілька захисників Донецького аеропорту, яких сепаратисти затримали взимку 2015 року.

У "ДНР" та "ЛНР" заявляють, що Київ не хоче передавати їм понад півсотні людей, яких вони вказують у власних списках на обмін.