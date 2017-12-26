Безповоротні втрати ЗСУ у 2017 році - 191 боєць

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За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України складають майже дві сотні військовослужбовців. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит ВВС Україна.

Зокрема у повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець. Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених.

Ще 174 бійців були поранені.

А загалом санітарні втрати української армії у 2017 році (поранені, травмовані та хворі) складають 1265 військовослужбовців.

Також у Генштабі додають, що протягом 2017 року на контрактну службу до ЗСУ вступило 35 тис. 220 осіб.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Протягом 2016 року внаслідок бойових дій загинуло 212 військовослужбовців ЗСУ

Наприкінці жовтня у Генштабі повідомляли про загальні втрати української армії від початку АТО у квітні 2014 року.

"Станом на 28.10.2017 року, з початку проведення АТО бойові втрати склали 10 710 військовослужбовців Збройних сил України, з них безповоротні 2 333, санітарні - 8 377 (поранені та травмовані внаслідок бойових дій)", - йшлося у тому повідомленні Генштабу.

"Протягом 2016 року внаслідок бойових дій загинуло 212 військовослужбовців ЗСУ, а санітарні втрати склали 1 277 військовослужбовців ЗС України. При цьому небойових втрат було на 65% менше, ніж бойових", - додавали тоді у Генштабі.

Там також відзначали, що "2017 року спостерігається тенденція до значного зменшення, удвічі, небойових втрат у підрозділах ЗС України".