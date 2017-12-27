Кілька десятків людей відмовилися повертатися в "ЛДНР" - Геращенко

Копирайт изображения Ірина Геращенко Image caption Ірина Геращенко: "На нульовці. Списки обговорено і узгоджено"

Частина людей, які були у списках від "ДНР" і "ЛНР" на обмін, відмовилися від того, щоб їх передавали сепаратистам. Про це повідомила представниця від України у переговорній групі Ірина Геращенко.

За її словами, ці люди залишаться на підконтрольній Україні території.

Пізніше українська Омбудсмен Валерія Лутковська уточнила, що 43 особи зі "списку 306" на обмін у "ДНР" та "ЛНР", раніше відмовилися від передачі і виявили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.

Вони не приїхали до місця обміну.

За даними пані Лутковської, хтось з цих людей відбуває терміни ув'язнення, хтось знаходиться під домашнім арештом, а хтось вже відбув свій строк ув'язнення.

Також стало відомо, що кілька людей зі "списку 306" відмовилися від обміну вже на місці.

Представники "Червоного хреста" планують індивідуально опитувати кожну людину, яку сторони передаватимуть на обмін.

Також стало відомо, що списки повністю узгоджено.

"На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап і скоро починається звільнення", - написала у Facebook Ірина Геращенко.

Копирайт изображения Ірина Геращенко Image caption Утримувані українською владою полонені перед відправленням на обмін. За словами Ірини Геращенко, перед відправленням з ними спілкувалися представники "Червоного хреста"

Раніше повідомлялося, що Київ передасть невизнаним "ДНР" і "ЛНР" 306 людей, яких сепаратисти зазначили у своїх списках на обмін, а українській владі віддадуть 74 полонених військових та цивільних.

Відомо, що автобуси з полоненими з обох боків близько опівдні середи прибули до місця обміну під Горлівкою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Востаннє сторони обмінювалися полоненими ще у 2016 році. До цього передачі затриманих між сторонами були більш регулярними. На фото - конвой сепаратистів біля автобусу з полоненими українськими військовими в Луганську, лютий 2015 року

Після обміну частину людей, яких передадуть Києву, відправлять гелікоптерами на лікування до Дніпра, а іншу частину - до Харкова.

Також очікується, що з Харкова звільнених людей доправлять до Києва.

Ввечері середи у військовому аеропорту Борисполя активісти проводять акцію "Зустрінь своїх".

Своїх звільнених полонених з машинами швидкої допомоги зустрічають і у "ДНР, і в "ЛНР"".

Рік без обміну

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Це перший обмін полоненими на Донбасі за тривалий період.

Восени 2016 року українській стороні передали представника місії ООН та покаліченого внаслідок вибуху волонтера Володимира Жемчугова - в обмін на чотирьох людей, про передачу яких клопотали невизнані республіки.

У грудні 2016 року сепаратисти звільнили одного з захисників Донецького аеропорту, а пізніше Київ передав "ДНР" і "ЛНР" в односторонньому порядку 15 осіб, яких українська влада судила за сепаратизм та антидержавну діяльність.

З того часу процес обміну було заблоковано попри те, що на переговорах у Мінську ця тема постійно підіймалася всіма учасниками процесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Жемчугов після обміну

Зокрема сторони вийшли на формулу обміну "всіх на всіх" - за узгодженими списками полонених.

До нинішнього обміну українська сторона стверджувала про те, що сепаратисти утримують близько 170 громадян (присутність 97 з яких на своїх територіях визнають у "ДНР" і "ЛНР" й 74 з цього числа є у списках на нинішній обмін) - як військових, так і цивільних.

Наприклад, у відповідь на запит ВВС Україна в серпні 2017 року в українському Міноборони повідомляли, що у полоні сепаратистів на той момент залишалося щонайменше вісім військовослужбовців ЗСУ, яких захопили ще під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Також відомо, що серед полонених є щонайменше один доброволець, який у серпні 2014 року виходив з-під Саур-Могили, та кілька захисників Донецького аеропорту, яких сепаратисти затримали взимку 2015 року.

У "ДНР" та "ЛНР" заявляють, що Київ не хоче передавати їм понад півсотні людей, яких вони вказують у власних списках на обмін.