Звільнили перших 16 українських в'язнів з "ЛНР"

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16 людей, яких утримували у самопроголошеній "ЛНР", передали українській владі. Туди в обмін відправили 99 осіб, яких сепаратисти зазначали у своїх списках на обмін. Про це повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця подій.

Це перший етап - далі Київ проводитиме обмін з самопроголошеної "ДНР".

Відомо, що серед звільнених з Луганська є двоє фанатів футбольного клубу "Зоря" Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров, яких невизнана влада "ЛНР" "засудила" до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у "шпигунстві на користь України".

Раніше стало відомо, що понад 40 людей зі списку на обмін у "ЛНР" та "ДНР" відмовилися, щоб їх передавали сепаратистам.

Раніше сторони домовилися про обмін за формулою "306 на 74" - 306 людей, утримуваних в України, мали передати сепаратистам, і 74 полонених відправити на підконтрольну Києву територію.