Кількість перших переданих полонених уточнили: Україні - 16, "ЛНР" - 75

Image caption Переговорниця від України Ірина Геращенко через скло вітається з полоненими, яких відправили з "ЛНР"

Україні передали перших 16 в'язнів з Луганська, а у так звану "ЛНР" відправилося 75 людей, які були засуджені українською владою. Про це повідомили учасники переговорного процесу.

Раніше у списках на обмін до "ЛНР" значилося 99 осіб. Проте пізніше 24 відмовилися від обміну.

Image caption Один з перших звільнених українських полонених

Цифру про 75 переданих "владі "ЛНР" підтвердила ЗМІ представниця невизнаної "республіки" Ольга Кобцева.

Наразі триває узгодження обміну між Києвом та "ДНР".

Раніше сторони домовилися про обмін за формулою "306 на 74" - 306 людей, утримуваних в України, мали передати сепаратистам, а 74 полонених - відправити на підконтрольну Києву територію.

Але українська омбудсмен Валерія Лутковська уточнила, що 43 особи зі "списку 306" на обмін у "ДНР" та "ЛНР" відмовилися від передачі і виявили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.

Вони не приїхали до місця обміну.

Image caption Переговорниці від України Ірина Геращенко (ліворуч) та "ЛНР" Ольга Кобцева

Вже безпосередньо на КПВВ "Майорськ", де проходить обмін, ще кілька людей, яких мали передати сепаратистам, відмовилися брати участь в обміні.

Image caption В автобусі, у якому привезли полонених з "ЛНР", також перебували журналісти з підконтрольних сепаратистам медіа та російських ЗМІ

За даними пані Лутковської, деякі з цих людей відбувають терміни ув'язнення, інші - під домашнім арештом.