HeadHunter Україна: 36% компаній цьогоріч підвищили зарплату
Третина українських компаній підняла зарплати своїм співробітникам, а на одну вакансію претендують троє людей. Такі дані власного дослідження однієї з найбільших міжнароднх кадрових агенцій HeadHunter.
Найбільша конкуренція була у категорії "вищий менеджмент" - близько 13 осіб на одну пропозицію. Мінімальна конкуренція була у таких сферах, як "страхування", "робітничий персонал", "інсталяція та сервіс", "консультування" та "автомобільний бізнес".
- Безробітних жінок в Україні більше, ніж чоловіків - служба зайнятості
- Безробіття у ЄС: немає роботи чи бажання працювати?
Найактивніше роботу шукали - у Києві, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях. Найменше - у західному регіоні.
Вакансії та резюме
Загальна кількість вакансій та резюме на сайті hh.ua зросла на чверть.
Найбільше пропозицій роботи і потенційних кандидатів зосереджені у Києві - 50% від загальної бази як вакансій, так і резюме.
Найбільш затребувані сфери - "ІТ, телеком", "продажі", "маркетинг", "транспорт" і "початок кар'єри".
Найактивніше роботу шукають молоді спеціалісти - 16%.
Зарплати
36% компаній, за даними hh.ua, у 2017 році підвищили зарплату співробітникам. Про скорочення зарплати повідомили лише 5% опитаних.
Серед тих, кому підвищили заробітну плату, майже третина повідомляє про підвищення на 10%.
На 5% підвищили рівень оплати праці кожному п'ятому співробітнику.
Надбавку понад 30% отримав кожен шостий респондент.
Очікування та реальність
Найбільше українці чекають від роботодавців: високого рівня оплати праці - 65%, кар'єрного зростання - 39%, дружньої атмосфери - 37%, професійного навчання - 25%, офіційного працевлаштування - 25% та гнучкого графіка роботи -20%.
Натомість реально отримують: офіційне працевлаштування - 44%, дружню атмосферу - 31%, зручний робочий простір - 25% та гнучкий графік роботи - 25%.