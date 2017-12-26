HeadHunter Україна: 36% компаній цьогоріч підвищили зарплату

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Третина українських компаній підняла зарплати своїм співробітникам, а на одну вакансію претендують троє людей. Такі дані власного дослідження однієї з найбільших міжнароднх кадрових агенцій HeadHunter.

Найбільша конкуренція була у категорії "вищий менеджмент" - близько 13 осіб на одну пропозицію. Мінімальна конкуренція була у таких сферах, як "страхування", "робітничий персонал", "інсталяція та сервіс", "консультування" та "автомобільний бізнес".

Найактивніше роботу шукали - у Києві, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях. Найменше - у західному регіоні.

Вакансії та резюме

Загальна кількість вакансій та резюме на сайті hh.ua зросла на чверть.

Найбільше пропозицій роботи і потенційних кандидатів зосереджені у Києві - 50% від загальної бази як вакансій, так і резюме.

Найбільш затребувані сфери - "ІТ, телеком", "продажі", "маркетинг", "транспорт" і "початок кар'єри".

Найактивніше роботу шукають молоді спеціалісти - 16%.

Зарплати

36% компаній, за даними hh.ua, у 2017 році підвищили зарплату співробітникам. Про скорочення зарплати повідомили лише 5% опитаних.

Серед тих, кому підвищили заробітну плату, майже третина повідомляє про підвищення на 10%.

На 5% підвищили рівень оплати праці кожному п'ятому співробітнику.

Надбавку понад 30% отримав кожен шостий респондент.

Очікування та реальність

Найбільше українці чекають від роботодавців: високого рівня оплати праці - 65%, кар'єрного зростання - 39%, дружньої атмосфери - 37%, професійного навчання - 25%, офіційного працевлаштування - 25% та гнучкого графіка роботи -20%.

Натомість реально отримують: офіційне працевлаштування - 44%, дружню атмосферу - 31%, зручний робочий простір - 25% та гнучкий графік роботи - 25%.