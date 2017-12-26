Спостерігачі ОБСЄ фіксують менше вибухів на Донбасі

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про зменшення кількості обстрілів на Донбасі після початку так званого "різдвяного перемир'я", йдеться у звіті за 22-25 грудня.

"Різдвяне перемир'я" запрацювало вночі з 22 на 23 грудня, проте українські військові та представники бойовиків звинувачують один одного у продовженні обстрілів.

24 грудня штаб АТО також заявив, що внаслідок обстрілу снайпера бойовиків загинув один український військовий.

Місія ОБСЄ також фіксує порушення умов перемир'я, проте вказує на зменшення кількості вибухів. Саме вибухи, а не обстріли, рахують представники ОБСЄ.

27 грудня вдень має відбутись домовлений раніше "великий обмін заручників", у межах якого Україна передасть представникам бойовиків 306 людей, а ОРДЛО віддасть Україні 74 людини, у тому числі полонених бійців.

Менше обстрілів

У звіті місії ОБСЄ вказують, що з вечора 22 грудня до вечора 23 грудня їхня місія зафіксувала на донецькому напрямку близько 200 вибухів.

Там наголосили, що за добу, яка передувала оголошеному перемир'ю, таких вибухів було 320.

Проте вже від вечора 23 грудня до вечора 24 грудня спостерігачі зафіксували "суттєве скорочення кількості порушень режиму припинення вогню на донецькому напрямку та відсутність порушень на луганському".

Проте за добу від вечора 24 грудня до вечора 25 грудня кількість порушень перемир'я у порівнянні з попередньою добою знову дещо зросла, вказано у звіті місії.