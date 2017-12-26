"Кіборги" зібрали в прокаті майже 20 мільйонів гривень

Копирайт изображения ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР "КІБОРГІВ"

Директор Державної агенції з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив 26 грудня, що, за результатами трьох тижнів прокату фільму "Кіборги", його подивились понад 263 тисячі глядачів.

Загалом фільм у прокаті зібрав 19,3 мільйона гривень.

"За результатами третього вікенду загальні касові збори "Кіборгів" склали 19 348 846 грн. Всього фільм подивилося 263 707 глядачів. Знову рекордний результат!", - написав пан Іллєнко у Facebook.

Загальний кошторис стрічки склав 47 мільйонів гривень, майже половина з них - державне фінансування.

Режисер фільму "Кіборги" про оборону донецького аеропорту у 2014-2015 році Ахтем Сеітаблаєв отримає приз кінофестивалю "Молодість" - "Скіфський олень", повідомила прес-служба Держкіно.

Нагороду вручить 27 грудня 2017 року директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі у Києві.

Поки що найкасовішим українським фільмом 2017 року вважається комедія "Dzidzio Контрабас", яка зібрала понад 22 мільйони гривень.