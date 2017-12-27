Американці прийшов рахунок за електрику на 284 мільярди

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Жінці в американському штаті Пенсильванія прийшов приголомшливий рахунок за електрику на 284 мільярди доларів. Утім, врешті з'ясувалося, що це помилка.

За словами Мері Гороманскі, в рахунку було сказано, що сплатити треба до листопада 2018 року.

"У мене очі на лоба полізли, - розповіла вона виданню Erie Times-News. - Річ у тім, що я повісила різдвяні гірлянди, тож подумала - може, зробила щось не так?"

Постачальник електрики згодом повідомив, що насправді йшлося про 284 долари 46 центів.

За словами речника компанії, вони не знають, як сталася ця помилка. Згідно з рахунком, до грудня жінці треба було сплатити понад 28 тисяч доларів.

"Я навіть не пам'ятаю, чи колись бачив рахунок на мільярди доларів", - сказав Марк Дурбін Erie Times-News.

"Ми цінуємо, що клієнтка звернулася до нас з приводу цієї помилки", - додав він.