Луценко: публічно зводити рахунки з Ситником було помилкою

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відносини між НАБУ та ГПУ нещодавно загострилися

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нещодавно зустрівся з керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

"Після його повернення зі США ми обговорили ситуацію і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків", - сказав він в інтерв'ю українським телекананалам.

Також гепрокурор розповів про свою зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським в Амстердамі.

Відносини між ГПУ та НАБУ останнім часом загострилися.

У листопаді Генпрокуратура та СБУ затримали агента НАБУ під прикриттям.

Бюро тоді заявило про зрив антикорупційної операції в міграційній службі. А от за версією прокуратури - агента затримали через провокування хабара, що є незаконним.

Після цього Луценко заявив, що не може ігнорувати ознак порушень закону в діяльності НАБУ.

А в бюро, своєю чергою, твердили про спроби їх дискредитувати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На початку грудня до будинку Луценка приїжджали активісти з картатою ковдрою. За їхніми словами, вони протестували проти перешкоджання роботі НАБУ

На захист відомства чітко виступили США та ЄС, зробивши спеціальні заяви.

В інтерв'ю українським телеканалам у вівторок увечері Юрій Луценко сказав: "Заяви НАБУ, що їм чинять перепони, інші речі, зокрема з мого боку, справді не розуміють ні українці, ні за кордоном".

За його словами, він пропонує "обговорювати проблеми і робити реальні кроки назустріч один одному".

Зустріч із Коломойським

Генпрокурора також запитали, чи пов'язана його нещодавня зустріч в Амстердамі з бізнесменом Ігорем Коломойським із нещодавнім міжнародним арештом його активів.

Юрій Луценко сказав, що поїхав в столицію Нідерландів для невеликої хірургічної операції, які регулярно проводить після в'язниці.

"Я і в Києві гуляю без охорони, і там, звісно, гуляв без. У центрі на квітковому ринку я зустрів студента з України. Селфі було зроблено. І Коломойський підійшов до мене. Так, ми привіталися і спілкувалися", - сказав він.

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За його словами, говорили не про бізнес, а політичну ситуацію в Києві, зокрема протести прихильників Міхеіла Саакашвілі. Також згадали анекдот про Путіна.

Високий суд Лондона нещодавно видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського. Це зробили за позовом "ПриватБанку", який раніше належав бізнесмену, але потім був націоналізований.

У банку підозрюють, що звідти виводили кошти на рахунки компаній, які контролювали Коломойський і Боголюбов.

Бізнесмен заперечує виведення коштів і каже, що арешт активів - це тимчасовий крок.

Завдяки цьому судовому процесу "ПриватБанк" очікує повернути 2,5 мільярда доларів - сума нібито виведених грошей разом із відсотками.