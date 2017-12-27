На Різдво вулицями Мельбурна гуляв крокодил

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Поліція Австралії шукає власника крокодила, якого знайшли у Мельбурні у різдвяний день.

Крокодил гуляв вулицями міста, коли його побачили місцеві мешканці.

Це сталося на Гейдельберських висотах, північно-східній околиці Мельбурна.

Поліція до повідомлення поставилась скептично, очікуючи побачити на місці велику ящірку.

Натомість вони виявили прісноводного крокодила довжиною близько одного метра, який "тихо собі сидів на стежці".

Ловця змій Марка Пеллі викликали упіймати незвичну різдвяну знахідку.

"Поліцейські подзвонили мені і сказали, що там крокодил гуляє вулицями поблизу медичного центру", - розповів пан Пеллі.

Крокодил хотів втекти у кущі, але його швидко впіймали за хвіст. Зараз про нього піклуються державні органи з захисту дикої природи.

Поліція припускає, що крокодил був чиєюсь домашньою твариною, адже до найближчих водних об'єктів з цього місця дуже далеко.

Власникам тварин у штаті Вікторія в Австралії дозволено утримувати крокодилів довжиною до 2,5 метрів.