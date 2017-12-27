На кордоні з Росією тестують біометричний контроль

Копирайт изображения УНІАН Image caption Біометричний контроль на кордоні України запрацює з 1 січня 2018 року

Державна прикордонна служба (ДПС) розпочала тестувати систему біометричного контролю. Спеціальні мобільні комплекси в тестовому режимі відсьогодні запрацювали на пунктах пропуску "Гоптівка" (Харківська область) та "Бачівськ" (Сумська область), повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна.

На повну система має запрацювати з 1 січня на 157 міжнародних пунктах пропуску. Нові правила стосуватимуться громадян з 71 країни. Прикордонники вже підготували та поширили для іноземців спеціальні відеоролики з інструкціями та новими правилами проходження контролю.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що біометричний контроль запровадять для вихідців із країн, які мають "сумнівну репутацію" та найчастіше порушують правила перебування в Україні. Натомість нововведення не позначиться зокрема на громадянах США, ЄС та Канади.

Система автоматично рахуватиме, скільки часу іноземець пробув в Україні, а у разі порушення термінів автоматично інформуватиме Нацполіцію, ДПС та СБУ. Окрім того, нова система буде під'єднана до бази даних Інтерполу.

Не застосовуватимуть біометричний контроль і для громадян України, які проживають у Криму. Натомість, громадянам Росії, які потрапили до Криму через російський кордон відмовлятимуть у в'їзді до України. Те саме стосуватиметься і тих громадян Російської Федерації, які зареєстровані в Криму.

У середині грудня МЗС Росії заявило, що ці нові правила є однією з причин того, що російські офіцери вийшли зі Спільного центру контролю і координації (СЦКК) припинення вогню і стабілізації лінії зіткнення сторін на Донбасі. На їхню думку російські військові будуть зобов'язані надавати владі України занадто багато особистих даних.

1 вересня президент Петро Порошенко підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про посилення контролю за в'їздом та виїздом з України. Саме воно і зобов'язало уряд запровадити біометричну верифікацію іноземців з 1 січня 2018 року. Окрім того, був оновлений перелік країн міграційного ризику, до якого увійшла і Росія.

З березня 2015 року громадянам Росії заборонили в'їзд до України за внутрішніми паспортами, а з осені того ж року припинили авіаційне сполучення між Україною та Росією.