Обама в інтерв'ю принцу Гаррі розповів про небезпеку соцмереж

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Колишній президент США Барак Обама у рідкісному інтерв'ю після відходу з Білого дому застеріг проти безвідповідального використання соціальних мереж.

Інтерв'ю у пана Обами взяв британський принц Гаррі для ВВС Radio 4.

Принц Гаррі, а також декілька інших знаменитостей, цього року був запрошений редагувати і вести різдвяні програми ВВС.

Обама про крайнощі соцмереж

Екс-президент сказав, що його непокоїть майбутнє, у якому відкидаються факти, а люди читають і слухають лише те, що підтверджує їхні власні погляди.

"Одна з небезпек інтернету полягає в тому, що люди можуть перебувати у зовсім іншій реальності. Вони можуть законсервуватись в інформації, яка зміцнює їхні упередження".

"Питання полягає в тому, як нам використовувати цю технологію так, щоб вона давала доступ до розмаїття голосів, уможливлювала різні погляди, але не призводила до балканізації (роз'єднання - Ред.) суспільства і дозволила б знайти спільну позицію", - сказав він.

Наступник пана Обами Дональд Трамп є активним користувачем Twitter, втім, Обама його імені не назвав.

Пана Трампа звинувачують у зловживанні Twitter, хоча сам він стверджує, що соцмережа допомагає йому безпосередньо спілкуватися з американським народом.

Які труднощі президентства?

"Це важко. Постійно перебувати на виду суспільства неприємно в багатьох сенсах. Це багато у чому виклик".

"Ваші кохані стають вразливими. Ще 20 або 30 років тому такого, можливо, не було".

"Тож, це жертва, на яку, на мою думку, має свідомо піти кожен, хто вирішує бути в політиці. Але в підсумку я вважаю, що винагорода - принесення позитивних змін у цей світ - вартує того".

Пан Обама також згадав про підтримку з боку своєї сім'ї, особливо дружини Мішель. Він розповів, наскільки радіє з того, що вона була "моїм партнером протягом всього цього процесу".

А як щодо прощання з посадою?

За словами Обами, у нього були суперечливі почуття з урахуванням "усієї роботи, яка лишилася не зробленою".

"Були побоювання щодо того, як країна рухатиметься вперед. Але загалом був спокій", - додав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Остання прес-конференція Обами в Білому домі в січні

Яким він бачить майбутнє?

Не відкидаючи проблем, з якими стикається світ, він залишається оптимістом.

"Якщо ми братимемо на себе відповідальність за власну долю, якщо братимемо участь, долучатимемось, будемо говорити вголос, якщо будемо працювати у своїх громадах, будемо добровольцями, тоді всі проблеми можна вирішити, попри усі страшні новини, які ви бачите".

"Якби ви обирали період в історії людства, в якому хотіли б народитися, ви б обрали сьогодення. Адже зараз світ є здоровішим, багатшим, освіченішим та толерантнішим, більш витонченим та менш жорстоким".

Про що розповів принц Гаррі?

Самому принцу Гаррі також поставили кілька питань про його бесіду з Бараком Обамою.

"Мені нечасто доводилося брати інтерв'ю, але це було досить весело, особливо інтерв'ю з президентом Обамою, попри те, що він сам хотів проінтерв'ювати мене".

"Я багато чому навчився. До того ж, всі ці теми надзвичайно важливі. Ми повинні думати про це і обговорити їх", - сказав принц Гаррі про свою роботу над програмою ВВС.

Програма принца присвячена таким темам, як військові сили, психічне здоров'я, підліткова злочинність і проблема зміни клімату.