Ілон Маск пообіцяв пікап Tesla

Копирайт изображения Reuters Image caption Маск протягом шести годин розповідав у Twitter про майбутні плани

Голова Tesla Ілон Маск розповів про плани своєї компанії, пообіцявши випустити електропікап та вдосконалити електрокари.

Проце він написав у Twitter після того, як запитав у своїх фоловерів, як його фірма могла б покращити свою роботу.

За словами Маска, свій пікап Tesla представить після виходу на ринок кросовера Model Y - моделі, основою для якої, за очікуваннями, стане седан Model 3.

Пан Маск також пообіцяв нові функції, які має намір додати до вже існуючих автомобілів, наприклад, "розумні" лобові склоочисники.

У США пікапи - невеликі вантажні авто - особливо популярні. Продажі трьох провідних виробників пікапів зараз оцінюють у загальну суму в близько 90 млрд доларів на рік.

Раніше Маск вже натякав на свої плани, швидко показавши на прес-конференції в листопаді зображення розмитого пікапа.

Копирайт изображения Tesla

У своїх твітах пан Маск розповів, що нове авто, можливо, буде "трохи більшим" ніж бестселер Ford - пікап F-150.

"Майже п'ять років тримаю у себе в голові ідеї основних дизайнерських та інженерних деталей", - додав він.

Втім, амбіції пана Маска дещо контрастують з фінансовими показниками Tesla.

У листопаді компанія оголосила про свої найбільші квартальні збитки за весь час - 619 млн доларів, а також визнала затримки із поставками електромобіля Model 3.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Маска, вантажінка, ймовірно, буде більшою за Ford F-150

За словами фірми, виробництво загальмувало через проблеми зі збіркою акумулятора, а також зі зварюванням сталі.

Інформаційне агентство Bloomberg застерегло, що якщо компанія не сповільнить збитки, то вичерпає свої готівкові резерви 2018 року - у разі відсутності нових фінансів.