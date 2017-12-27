Опитування: українці назвали політика і події року

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Головною політичною подією року українці вважають "безвіз"

Головними політичними подіями року українці вважають "безвіз", справу Саакашвілі, війну на Донбасі та пенсійну реформу.

І хоча більшість впевнена, що 2017 рік був гіршим за попередній, майже 60% вважають що прожили його щасливо. Такі результати соціологічного дослідження оприлюднив Фонд "Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва".

Безвізовий режим із Євросоюзом головною подією року вважають 26% опитаних, справу Саакашвілі - 10%, війну на Донбасі - 9% та 6% віддали свій голос за пенсійну реформу.

Подіями у світовому масштабі українці вважають обрання Трампа президентом США (17%), війну в Сирії (8%), війни загалом (5%) та теракти в світі (4%).

Політиком 2017 року близько 10% населення, як і торік, назвали Петра Порошенка. Далі йдуть: Міхеїл Саакашвілі (7%), Юлія Тимошенко (6%), Олег Ляшко (5%), Володимир Гройсман (5%), Вадим Рабінович (4%). 43% громадян не назвали жодної кандидатури.

69% населення вважають, що минулий рік загалом змінив ситуацію в Україні на гірше. Найбільш невдоволені громадяни економічним становищем, рівнем стабільності та владою.

74% вважають, що події розвиваються у неправильному напрямку, і лише 14% впевнені, що все йде так, як треба.

Попри це, 59% українців у 2017 році були дуже або переважно щасливі. Найбільше "щасливчиків" виявилося у Західній Україні (68%), найменше - на Донбасі (27%). А основним почуттям людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (51%), оптимізм (31%) і тривога (28%).

Стосовно зовнішньополітичних орієнтацій України громадська думка стабільна - 59% за вступ до ЄС і 11% за Митний союз.

Більшість опитаних вважають, що найкращою гарантією безпеки України був би вступ до НАТО - так вважають 38,5% і ще 5% сподіваються на військовий союз зі США. За приєднання до НАТО готові проголосувати 66% опитаних, які б точно взяли участь у голосуванні. Позаблоковий статус обстоюють 29% громадян.

Абсолютна більшість опитаних вважає себе насамперед громадянами Україні (73%) і має намір святкувати Різдво 7 січня наступного року - 76%. 15,5% святкуватимуть в обидва дні - і 25 грудня, і 7 січня, і лише 1% святкуватиме лише 25 грудня.