Обмін полоненими між Києвом і сепаратистами завершився
Усі 74 звільнених українських заручники вже на контрольованій українською армією території, написав у Twitter президент Петро Порошенко.
Перед цим представниця президента у парламенті Ірина Луценко повідомила, що обмін полоненими між українською владою та сепаратистами на Донбасі завершився.
"Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився", - написала вона у Facebook, зазначивши, що перебуває у Харківській області.
Українська сторона, за її словами, отримала 74 людини, яких утримували у полоні на непідконтрольній Києву території Донбасу. "Вони повертаються додому!" - додала пані Луценко.
Речник президента Святослав Цеголко написав на Facebook, що, за словами представниці від України у переговорній групі Ірини Геращенко, автобуси з 58 звільненими вирушили з Горлівки до Майорська.
"Це означає, що за 20 хвилин усі 74 наших заручники будуть на контрольованій території", - написав він.
Він також повідомив, що зустрічати звільнених полонених на Донбас вирушив президент Петро Порошенко.
Вирішили залишитися
Раніше Ірина Геращенко зазначила, що частина людей, які були у списках від "ДНР" і "ЛНР" на обмін, відмовилися від того, щоб їх передавали сепаратистам.
За її словами, ті люди залишаться на підконтрольній Україні території.
Спершу планували, що бойовикам передадуть 306 людей. Однак, як повідомила омбудсмен України Валерія Лутковська, 43 із них виявили бажання залишитися на підконтрольній Києву території. Вони не приїхали до місця обміну.
Хтось із тих людей зараз за ґратами, хтось - під домашнім арештом, а дехто вже відбув покарання, додала пані Лутковська.
Також пізніше стало відомо, що кілька людей зі "списку 306" відмовилися від обміну вже на місці.
Автобуси з полоненими з обох боків приблизно опівдні середи прибули до місця обміну під Горлівкою.
Представники "Червоного хреста" заявляли, що планують індивідуально опитувати кожну людину, яку сторони передаватимуть на обмін.
Після обміну частину людей, яких передадуть Києву, мають доправити на лікування до Дніпра, а іншу частину - до Харкова.
Також очікують, що з Харкова звільнених людей перевезуть до Києва.
Перелік прізвищ тих, кого звільнили, на своїй сторінці у Facebook оновлює речник омбудсмена Богдан Кириленко.
Ввечері середи у військовому аеропорту Борисполя активісти проводять акцію "Зустрінь своїх".
Своїх звільнених полонених з машинами швидкої допомоги зустрічають і в "ДНР, і в "ЛНР".
Рік без обміну
Це перший обмін полоненими на Донбасі за тривалий період.
Восени 2016 року українській стороні передали представника місії ООН та покаліченого внаслідок вибуху волонтера Володимира Жемчугова - в обмін на чотирьох людей, про передачу яких клопотали невизнані республіки.
У грудні 2016 року сепаратисти звільнили одного з захисників Донецького аеропорту, а пізніше Київ передав "ДНР" і "ЛНР" в односторонньому порядку 15 осіб, яких українська влада судила за сепаратизм та антидержавну діяльність.
З того часу обмін блокувався. Попри те, що на переговорах у Мінську ця тема постійно підіймалася всіма учасниками процесу.
Сторони вийшли на формулу обміну "всіх на всіх" - за узгодженими списками полонених.
До нинішнього обміну українська сторона стверджувала про те, що сепаратисти утримують близько 170 громадян (присутність 97 з яких на своїх територіях визнають у "ДНР" і "ЛНР" й 74 з цього числа є у списках на нинішній обмін) - як військових, так і цивільних.
Наприклад, у відповідь на запит ВВС Україна в серпні 2017 року в українському Міноборони повідомляли, що у полоні сепаратистів на той момент залишалося щонайменше вісім військовослужбовців ЗСУ, яких захопили ще під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.
Також відомо, що серед полонених є щонайменше один доброволець, який у серпні 2014 року виходив з-під Савур-Могили, та кілька захисників Донецького аеропорту, яких сепаратисти затримали взимку 2015 року.
У "ДНР" та "ЛНР" заявляють, що Київ не хоче передавати їм понад півсотні людей, яких вони вказують у власних списках на обмін.