У супермаркеті в Петербурзі прогримів вибух

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У супермаркеті в російському Санкт-Петербурзі стався вибух. За інформацією місцевих медіа, є постраждалі внаслідок інциденту. Про їхню точну кількість поки що не відомо.

За даними "Фонтанки", постраждалих щонайменше троє, стан одного з них оцінюють як важкий. Агенція ТАСС передала про 10 постраждалих.

У місцевих управліннях МВС і МНС підтвердили факт події, зазначивши, що з будівлі вже евакуювали людей. Точної кількості постраждалих відомства не повідомили.

Причини події поки що не встановлені, проте Слідчий комітет Росії вже порушив справу за статтею про замах на життя кількох людей. Терактом відомство те, що трапилося, не вважає.

"Фонтанка" стверджує, що вибух стався у камері схову. Офіційної інформації з цього приводу поки що немає. У прес-службі компанії, якій належить магазин, заявили, що на місці події працюють спецслужби.

"Там була моя мама, вона була в театральній касі. Її відкинуло вибуховою хвилею або оглушило, я точно не зрозуміла. Вона вибігла, подзвонила, сказала, що народ вибігає. Вибух був дуже сильний, двері повибивало, як я зрозуміла, багато хто у крові був", - розповіла телеканалу "РЕН" мешканка Петербурга.

Джерело агенції "Інтерфакс" стверджує, що потужність вибуху оцінюють у 200 грамів тротилу, однак і ця інформація поки що не підтверджена.