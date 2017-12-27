Звільнені полонені з Донбасу прибули до Києва

Копирайт изображения ANATOLII STEPANOV/AFP Image caption Горлівка-Харків-Бориспіль - маршрут, яким багато годин рухалися визволені полонені

73 українських військових та цивільних, яких у середу звільнили під час обміну на Донбасі, прибули до аеропорту "Бориспіль".

Спершу вони вертольотами прилетіли до Харкова, а тоді пересіли на літаки до Києва.

Рідні, а також люди, що зібралися в аеропорту на акцію "Зустрінь своїх", зустріли прибулих оплесками і вигуками "Герої!" та "Слава героям!".

Разом із ними прилетів президент Петро Порошенко, який виступив із промовою на летовищі.

"Ми будемо докладати максимум зусиль, аби швидше витягнути усіх наших близьких і рідних", - сказав він.

Спершу повідомляли про 74 звільнених бойовиками полонених. Але пізніше представниця від України у переговорній групі Ірина Геращенко уточнила, що додому повертаються 73 людини.

Водночас українська влада, за її словами, під час обміну у середу передала сепаратистам 233 людини.

Очікували, що Київ видасть 306 людей, які "вчинили злочини, але до них було застосовано зміну запобіжного заходу або процедуру помилування у тих випадках, де це було дозволено законодавством".

Однак кілька десятків із тих людей виявили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.

"Великий день"

"Друзі, ви повертаєтесь в іншу країну - вільну, демократичну, реформовану, з твердою надією в те, що у все у нас буде добре", - сказав Петро Порошенко, виступаючи у Харкові.

"Це великий день. Він також символізує низку важливих перемог, яких ми досягли і досягнемо", - також сказав він.

Президент пообіцяв, що усі українські полонені, які досі залишаються на окупованій території, а також у Росії, повернуться додому.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Зустірчати визволених людей полетів президент Порошенко

"І хлопців повернемо, і миротворців на Донбас запросимо, і землю нашу звільнимо від ворогів, і Донбас відродимо. У мене з цього приводу немає жодного сумніву", - заявив український лідер.

"Заміж і в декрет"

Ввечері в аеропорту зібралися кілька сотень людей.

Image caption У Борисполі провели акцію "Зустрінь своїх".

Серед них - рідні полонених, а також ветерани АТО, які таким чином вирішили підтримати звільнених.

Мати бійця 128 окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Олійника розповіла, що в аеропорту вперше за півтора роки почула голос сина телефоном.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У Борисполі зустрічають людей, яких звільнили з полону на Донбасі.

Олександ Олійник опинився у полоні в лютому 2015 під час бою за Дебальцеве.

У середу його звільнили у числі 73 людей, про обмін яких домовилася влада у Києві.

Image caption Наталія чекала майже два роки

Наталія, наречена ще одного звільненого, який потрапив у полон під час захисту Донецького аеропорту, каже, що чекала на нього із зими 2015-го.

"Зараз хочу заміж і в декрет", - сказала вона кореспондентові ВВС Україна.

Весь перелік звільнених на своїй сторінці у Facebook опублікував речник омбудсмена Богдан Кириленко.

Image caption Харків - місце пересадки на шляху до Києва

Обмін, згідно з повідомленнями, повністю завершився у середу під вечір.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Це сталося: полонені повертаються додому

Вирішили залишитися

Раніше Ірина Геращенко зазначила, що частина людей, які були у списках від "ДНР" і "ЛНР" на обмін, відмовилися від того, щоб їх передавали сепаратистам.

За її словами, ті люди залишаться на підконтрольній Україні території.

Хтось із них зараз за ґратами, хтось - під домашнім арештом, а дехто вже відбув покарання, додала пані Лутковська.

Також пізніше стало відомо, що кілька людей зі "списку 306" відмовилися від обміну вже на місці.

Автобуси з полоненими з обох боків приблизно опівдні середи прибули до місця обміну під Горлівкою.

Представники "Червоного хреста" заявляли, що планують індивідуально опитувати кожну людину, яку сторони передаватимуть на обмін.

Після того частину людей, яких передали Києву, мають доправити на лікування до Дніпра, а іншу частину - до Харкова.

Своїх звільнених полонених з машинами швидкої допомоги зустрічали і в "ДНР, і в "ЛНР".

Рік без обміну

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Це перший обмін полоненими на Донбасі за тривалий період.

Восени 2016 року українській стороні передали представника місії ООН та покаліченого внаслідок вибуху волонтера Володимира Жемчугова - в обмін на чотирьох людей, про передачу яких клопотали невизнані республіки.

У грудні 2016 року сепаратисти звільнили одного з захисників Донецького аеропорту, а пізніше Київ передав "ДНР" і "ЛНР" в односторонньому порядку 15 осіб, яких українська влада судила за сепаратизм та антидержавну діяльність.

З того часу обмін блокувався. Попри те, що на переговорах у Мінську ця тема постійно підіймалася всіма учасниками процесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Жемчугов після обміну

Сторони вийшли на формулу обміну "всіх на всіх" - за узгодженими списками полонених.

До нинішнього обміну українська сторона стверджувала про те, що сепаратисти утримують близько 170 громадян (присутність 97 з яких на своїх територіях визнають у "ДНР" і "ЛНР" й 74 з цього числа є у списках на нинішній обмін) - як військових, так і цивільних.

Наприклад, у відповідь на запит ВВС Україна в серпні 2017 року в українському Міноборони повідомляли, що у полоні сепаратистів на той момент залишалося щонайменше вісім військовослужбовців ЗСУ, яких захопили ще під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Також відомо, що серед полонених є щонайменше один доброволець, який у серпні 2014 року виходив з-під Савур-Могили, та кілька захисників Донецького аеропорту, яких сепаратисти затримали взимку 2015 року.

У "ДНР" та "ЛНР" заявляють, що Київ не хоче передавати їм понад півсотні людей, яких вони вказують у власних списках на обмін.