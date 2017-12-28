Німеччина і Франція пообіцяли допомогти у звільненні полонених

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Президент Петро Порошенко повідомив, що в ніч на четвер отримав запевнення від президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель, які мають наміри зробити все можливе для якнайшвидшого звільнення українських заручників. Повідомляє прес-служба президента.

Лідери Німеччини та Франції "доєднуються до нашої боротьби і будуть робити усе можливе, щоб прискорити звільнення наших хлопців і дівчат", розповів голова держави.

Напередодні Петро Порошенко зустрівся з родинами тих, кого, попри всі зусилля, поки бойовики не віддають. Він запевнив, що зусилля щодо їхнього звільнення будуть продовжені.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон назвала день звільнення заручників дуже важливим і дуже особливим для України і українців.

"Я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб всі заручники повернулись додому", - наголосила Ізабель Дюмон та підкреслила, що Франція підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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Постійний заступник Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндзайль привітав усіх з успішним обміном полоненими. "Особливо радію тому, що родичі, друзі і сім'ї ще до Нового року зможуть обійняти своїх найдорожчих", - зазначив він.

"Президент планує проводити серйозну роботу зі звільнення тих, хто засуджений у Росії. Для цього збережені російські полонені, як додаткова карта, як аргумент обміняти російських громадян на наших громадян", - повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

103 українці все ще залишаються в заручниках у бойовиків "ДНР" та "ЛНР", такі цифри оприлюднив напередодні голова СБУ Василь Грицак.

73 українських військових та цивільних, яких у середу звільнили під час обміну на Донбасі, прибули вночі до Києва.