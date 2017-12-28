Атака смертника в Кабулі: 40 людей загинули

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Щонайменше 40 людей загинули і 30 поранені під час атаки смертника у Кабулі.

Вибух стався у приміщені шиїтського культурного та релігійного центру на заході столиці Афганістану.

Міністр внутрішніх справ Афганістану повідомив, що після вибуху смертника поблизу сталися ще два вибухи.

Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

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За останні місяці так звана "Ісламська держава" здійснила ряд нападів на шиїтські об'єкти по всій країні.

На фото з соцмереж видно тіла людей на місці вибуху. Чиновники повідомляють, що десятки людей доставили до лікарень.

Під час атаки у культурному центрі були студенти, які прийшли на дискусію.