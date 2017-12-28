ЮНІСЕФ: напади на дітей у зонах конфліктів шокують

Копирайт изображения ЮНІСЕФ Image caption Один з небагатьох хлопчиків, якому вдалося врятуватися пблизу Мосула в Іраці у 2017 році

Напади на дітей у зонах конфліктів досягли шокуючого рівня у 2017 році - стверджують у дитячому фонді Організації об’єднаних націй. Серед критичних зон є й Україна, де в постійній небезпеці перебувають понад 200 тисяч дітей.

У новій доповіді ЮНІСЕФ йдеться про те, що нехтування міжнародних законів для захисту найбільш вразливих верств населення стало дуже поширеним.

Директор ЮНІСЕФ Мануель Фонтен зазначив, що більшість дітей були вражені в їхніх помешканнях, школах та гральних майданчиках. Він також наголосив, що така жорстокість не має права ставати нормою.

У звіті висвітлюється кілька конфліктних зон, де, за його словами, діти зазнавали найбільших страждань:

У Центральноафриканській республіці через збільшення рівня насильства дітей вбивали, ґвалтували, викрадали та вербували збройні групи;

Ісламістські бойовики Боко Харам примусили щонайменше 135 дітей на північному сході Нігерії та Камеруну до суїциду, що майже в п'ять разів більше ніж у 2016 році;

Мусульманські діти рохінджа в М'янмі страждали від "шокуючої та масової жорстокості", коли їх вигнали з домівок у штаті Ракін;

У Південному Судані понад 19 тис. дітей було залучено до збройних сил та військових формувань;

Сутички у Ємені призвели як мінімум до 5 тис. жертв серед дітей, які за офіційними даними загинули або були поранені, причому реальна кількість імовірно набагато більша;

На сході України 220 тисяч дітей живуть під постійною загрозою з боку наземних мін та інших вибухових пристроїв, залишених війною;

У доповіді також зазначено, що мільйони дітей страждають від недоїдання, хвороб та травм, отриманих в боротьбі за їжу, воду, та доступ до медицини.

"ЮНІСЕФ закликає всі сторони конфліктів виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом та негайно припинити порушення прав дітей та не допустити нападів на цивільну інфраструктуру, включаючи школи та лікарні", - додають у доповіді.