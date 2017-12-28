У Єрусалимі біля Стіни плачу з'явиться станція імені Трампа

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп біля Стіни плачу

Міністр транспорту Ізраїлю затвердив план будівництва залізничного тунелю під старим містом Єрусалима та назвати станцію поблизу Стіни плачу іменем Дональда Трампа.

Ісраель Кац заявив, що хоче вшанувати американського президента за його рішення визнати місто столицею Ізраїлю.

Стіна плачу є найсвятішим місцем, де євреям дозволено молитись.

Запропонований тунель та станція мають стати частиною швидкісної лінії з Тель-Авіва, яку мають відкрити наступного року.

Попередні підземні роботи Ізраїлю поруч зі Стіною плачу та мусульманськими святинями і Храмовою горою викликали протести палестинців.

Агенція ООН з питань культури ЮНЕСКО, яка визнала старе місто Єрусалима об'єктом культурної спадщини, висловила занепокоєння з приводу прориття тунелю та підземних робіт.

Пан Кац розповів ЗМІ, що прокладання залізничної лінії "Тель-Авів - Єрусалим" є найважливішим транспортним проектом.

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Він додав, що затвердив рекомендований ізраїльською залізницею проект продовження залізничної лінії на три кілометри до Стіни плачу, яка розташована в окупованому Східному Єрусалимі.

Тунель матиме дві станції на глибині близько 52 метрів - "Центр міста" та "Дональд Трамп, Стіна плачу".

Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю попри засудження світового співтовариства. США вже заявили про підготовку до перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Минулого тижня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій закликала США скасувати своє рішення.

Право Ізраїлю на Єрусалим не визнала міжнародна спільнота. Всі країни, у тому числі найближчий союзник Ізраїлю - США, розташували свої представництва в Тель-Авіві.

З 1967 року Ізраїль побудував у Східному Єрусалимі десятки кварталів, де тепер живуть біля 200 тисяч ізраїльтян.

Міжнародне право не визнає поселення законними, хоча Ізраїль заперечує це.