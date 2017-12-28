Безвіз сприяє трудовій міграції та зростанню платні - уряд

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Рева каже, що роботодавці змушені дещо підвищувати платню, щоб утримати працівників від трудової еміграції

Після початку дії безвізового режиму з ЄС в Україні зменшилась кількість охочих працевлаштуватись через центри зайнятості, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Тенденція на ринку така, що у зв'язку з початком безвізового режиму, можливостями для працевлаштування у сусідніх країнах, зменшилось навантаження на одне робоче місце для людей, які мають намір працювати в Україні", - заявив пан Рева.

Урядовець вказує, що через це роботодавці змушені піднімати рівень заробітної плати, щоб утримати працівників, та активніше працювати з центрами зайнятості.

Андрій Рева додав, що з 1 грудня 2016 року до 1 грудня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості скоротилась на 9% і досягла 309 тисяч.

При цьому, за даними Державної служби статистики, за період з червня 2017 року по вересень 2017 року загальний рівень безробіття в Україні зменшився на 0,3% і склав 9,7% від кількості працездатного населення.

Безвіз та заробітки

Безвізовий режим з ЄС запрацював з 11 червня 2017 року. Він дозволяє перебувати у європейських країнах не більше 90 днів протягом 180-денного періоду і не надає права на роботу.

Проте частина населення може використовувати цей час для нелегальної роботи, виїжджаючи на роботу на три місяці кожні півроку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Безвізовий виїзд не дає права на офіційну роботу у країнах ЄС

Дехто використовує безвізову поїздку для пошуку офіційної роботи та легального працевлаштування з подальшим оформленням робочої візи.

Найпростіше зробити так можна у Польщі, яка має досить ліберальне трудове законодавство для працевлаштування українців.

Напередодні віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що через велику різницю у рівні оплати праці в Україні та країнах Східної Європи багато українців стають трудовими мігрантами.

Пан Зубко озвучив цифру в один мільйон українців, які виїхали на роботу до Польщі.

В уряді порахували, що для зменшення хвилі трудової міграції середня заробітна платня в Україні мала б зрости до близько 16 тисяч гривень.

Наразі середня зарплата складає близько 6,9 тис гривень. Проте велика частина населення України, особливо у сільський місцевості та невеликих містечках, можуть знайти роботу тільки на 3-4 тисяч гривень на місяць.