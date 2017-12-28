Вибух в петербурзькому супермаркеті Путін назвав терактом

Копирайт изображения НАК Image caption Вибух стався в камері схову поруч з касами

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 27 грудня в Санкт-Петербурзі стався теракт. Слідчий комітет Росії раніше кваліфікував вибух у магазині "Перекресток" як замах на вбивство.

"Ви знаєте, що вчора в Петербурзі було здійснено терористичний акт. Нещодавно Федеральна служба безпеки запобігла ще одній спробі теракту", - заявив Путін на церемонії нагородження військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Сирії.

До того ж Путін заявив, що доручив директору ФСБ Олександру Бортнікову при затриманні передбачуваних терористів "діяти строго в рамках закону" і у разі необхідності "ліквідувати бандитів на місці".

Копирайт изображения VK.COM/SPB_TODAY Image caption В результаті вибуху в супермаркеті постраждали 13 осіб

27 січня в магазині "Перекресток" на Кондратьєвському проспекті в Санкт-Петербурзі прогримів вибух. В результаті постраждали 13 осіб, восьмеро з яких госпіталізували. Злочинець, ймовірно, залишив вибуховий пристрій в камері схову.

За фактом вибуху слідчі органи порушили кримінальну справу про замах на вбивство двох і більше осіб. Представниця Слідчого комітету Росії відзначала, що розглядаються й інші версії події.

Петербурзьке видання "Фонтанка" повідомляє, що за півгодини до вибуху в супермаркет увійшов "брюнет міцної статури неслов'янської зовнішності". Він поклав рюкзак в камеру схову, швидко пройшов торговою залою, а потім вийшов з магазину. Видання опублікувало кадри з камери відеоспостереження.

15 грудня ФСБ Росії повідомила про затримання групи осіб, яка планувала вибухи в Санкт-Петербурзі, зокрема в Казанському соборі. Тоді затримали сім осіб.

За інформацією ФСБ, всі вони є послідовниками терористичного угрупування "Ісламська держава".