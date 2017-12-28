У Києві викрали відомого фахівця з криптовалюти

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У Києві викрали фахівця у сфері IT і блокчейн-технологій, виконавчого директора біржі криптовалют EXMO LLP Павла Лернера, підтвердила поліція.

За повідомленнями ЗМІ, 40-річного чоловіка викрали ще 26 грудня, коли він вийшов зі свого офісу в Оболонському районі столиці. Чоловіки у балаклавах затягли його у чорний Mercedes-Benz.

Поліція Києва підтвердила BBC, що у цей день в Києві справді викрали людину, але її імені не уточнила.

За словами речника поліції, справу зараз розслідують і пізніше оприлюднять більше інформації.

Пан Лернер є відомим російським експертом з блокчейну, а новина про його викрадення приголомшила багатьох у ​​міжнародній спільноті, що має справу з криптовалютою.

Блокчейн - це технологія, яка лежить в основі біткоїну.

Компанія Exmo Finance зареєстрована у Британії, але здійснює основні операції в Україні.

За даними її веб-сайту, у неї 94 945 активних користувачів, що торгують криптовалютами.

В окремому повідомленні у Twitter Exmo заявила, що в четвер стала мішенню кібератаки.

На запити BBC про додаткову інформацію Exmo не відповіла.