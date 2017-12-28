Суд виніс умовний вирок Шуфричу-молодшому

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Суд у Києві виніс умовний вирок сину депутата Нестора Шуфрича, автомобіль якого у серпні збив пішохода.

"Вирок Шуфричу-молодшому: один рік умовно", - повідомив адвокат потерпілого В'ячеслав Лисенко у Facebook.

Він пояснив, що сина пана Шуфрича визнали винним у скоєнні правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, але звільнили від основного покарання з відстрочкою на один рік.

За даними адвоката, між сторонами була укладена мирова угода, в результаті якої потерпілому Олексію Мельниченку "відшкодували моральний і матеріальний збиток в розмірі одного мільйона гривень".

Як зазначив адвокат, пан Мельниченко зазнав травм, які були класифіковані як тяжкі, і переніс кілька операцій.

Аварія за участі сина депутата сталася ввечері 26 серпня у центрі Києва. Автомобіль "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході на перетині вулиць Шота Руставелі і Рогнідинської.

Постраждалий потрапив до реанімації.