Боно: "Музика стала надто дівчачою"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боно і U2 нещодавно завершили світовий тур під назвою Joshua Tree

Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно заявив, що в сучасній музиці бракує рок-н-роллу.

"Я думаю, що музика стала занадто дівчачою", - заявив він в інтерв'ю журналу Rolling Stone.

"І до певної міри це добре, але єдиним жанром, у якому молоді чоловіки можуть виплеснути лють, залишився хіп-хоп - і це вже не добре", - сказав музикант.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гурт завершив турне у жовтні

Він додав, що на думку одного з його синів - Елайджи - "рок-н-ролльна революція вже близько".

Боно погоджується із сином, що цей жанр скоро повернеться.

"Коли мені було 16, у мені було багато люті", - продовжив співак, додавши, що найкраще виплескувати її під звук гітар.

"Врешті, що таке рок-н-ролл? У його основі лежить лють. Деякі великі представники жанру слідували цьому - ось чому The Who стали таким великим гуртом. Або Pearl Jam. Едді має ту лють", - сказав він.