Мальта: вітер здув літак у будівлю

Копирайт изображения Reuters Image caption Ніс літака, яким користуються для ділових подорожей, повністю "сховався" у стіні

На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.

Ніс приватного повітряного судна "сховався" у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти.

На місце події прибули екстрені служби, однак внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На момент аварії у лікату нікого не було.

Копирайт изображения Reuters Image caption Літак здуло із місця, де повітряні судна відстоюються в очікуванні наступного рейсу

Літак моделі Dassault Falcon 7X, що перебуває у приватній власності, використовують для ділових подорожей.