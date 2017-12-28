Мальта: вітер здув літак у будівлю
- 28 грудня 2017
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На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.
Ніс приватного повітряного судна "сховався" у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти.
На місце події прибули екстрені служби, однак внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На момент аварії у лікату нікого не було.
Літак моделі Dassault Falcon 7X, що перебуває у приватній власності, використовують для ділових подорожей.