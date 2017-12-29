Apple вибачилася за сповільнення старих iPhone

Копирайт изображения Getty Images

Американська компанія Apple вибачилася за те, що навмисно уповільнює роботу старих iPhone. Там заявили, що намагаються продовжити термін роботи смартфонів у такий спосіб.

Apple заявила, що замінить батареї на менші та в прийдешньому році випустить програмне забезпечення, яке дозволить користувачам стежити за станом батареї у телефоні.

Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей своїх смартфонів, виникали і раніше, але користувачі ділилися лише власними версіями щодо цього питання. Є побоювання, що, сповільнюючи роботу старих телефонів, Apple стимулює користувачів купувати нові моделі.

Як пояснила компанія, акумулятори iPhone втрачають свою працездатність із часом.

"Ми прагнемо забезпечити своїх користувачів найкращими можливостями, у тому числі поліпшення загальної продуктивності й продовження терміну служби пристроїв. Літієві батареї з часом стають занадто слабкими для того, щоб підтримувати активну роботу смартфона на холоді й при слабкому заряді", - сказали в Apple.

Але проблема у тому, що захисний механізм гаджету призводить до того, що телефон вимикається.

У новій заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті Apple, виробник заявив, що знизить ціну заміни батареї, гарантійний термін якої закінчився, із 79 до 29 доларів для всіх власників iPhone 6 або пізніших моделей.

Компанія заявляє, що вдається до таких вимушених заходів, аби вирішити проблеми клієнтів, у знак поваги до їхньої відданості та відновлення довіри всіх, хто засумнівався у намірах Apple.

У США на Apple подали вісім індивідуальних позовів до суду, також подали на компанію в Ізраїлі та у Франції.