Північна Корея: Трамп звинуватив Китай у постачанні нафти

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Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" через те, що Китай дозволив собі постачати нафту до Північної Кореї.

У своєму Twitter пан Трамп повідомив, що Китай "спіймали за руку".

Він сказав, що криза у Північній Кореї ніколи не вирішиться у "дружній спосіб", якщо до Пхеньяна експортуватимуть нафту.

Китай раніше заперечував, що порушив санкції Радбезу ООН щодо постачання нафти до Північної Кореї.

Минулого тижня Пекін підтримав американську резолюцію ООН, у якій йшлося про "нафтове ембарго".

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Нові серйозні санкції - це нова спроба приборкати випробування балістичних ракет у Пхеньяні.

Президент Трамп зробив свою заяву після того, як у виданні Chosun Ilbo повідомили, що китайські танкери таємно перевозять нафту в море на північнокорейські судна.

Цитуючи чиновників з уряду Південної Кореї, у виданні зазначили, що нелегальне транспортування нафти кораблями зафіксували шпигунські супутники США. із жовтня таких випадків біля 30.

Чиновники у США не підтвердили цього, однак один чиновник Держдепартаменту, якого цитує агентство Reuters, зауважив, що така передача могла відбутися.