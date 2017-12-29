У Нью-Йорку сталася найсмертоносніша пожежа за 25 років

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Щонайменше 12 людей загинули під час пожежі, що спалахнула в одному з житлових будинків у нью-йоркському Бронксі.

"Згідно з наявною наразі інформацією, я з глибоким жалем змушений повідомити, що 12 жителів Нью-Йорка, серед яких однорічна дитина, загинули. Чотири людини дуже серйозно постраждали і борються за своє життя", - повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

За його словами, такої страшної пожежі в Нью-Йорку не було принаймні за "останню чверть століття".

Білл де Блазіо також повідомив, що 12 людей врятували із будинку, що палав, пожежники продовжують оглядати будинок.

Повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на Проспект-авеню почали надходити біля 19:00 за місцевим часом. Займання сталося на першому поверсі будинку. За словами очевидців, вогонь охопив будівлю дуже швидко.

Пожежники приїхали на пожежу за три хвилини. Пожежу, якій присвоїли 5-у категорію, гасили 160 людей.

Пропустити Twitter допис , автор: @NYCMayor Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79 — Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 грудня 2017 р.

Евакуйованих жителів тимчасово розмістили в районній школі. Допомагає із притулком Червоний Хрест.

Причини пожежі поки не встановили.

Як повідомляє New York Times, будинок, в якому сталася пожежа, побудували в 1916 році. У ньому понад 20 квартир.