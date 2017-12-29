У Нью-Йорку сталася найсмертоносніша пожежа за 25 років
Щонайменше 12 людей загинули під час пожежі, що спалахнула в одному з житлових будинків у нью-йоркському Бронксі.
"Згідно з наявною наразі інформацією, я з глибоким жалем змушений повідомити, що 12 жителів Нью-Йорка, серед яких однорічна дитина, загинули. Чотири людини дуже серйозно постраждали і борються за своє життя", - повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.
За його словами, такої страшної пожежі в Нью-Йорку не було принаймні за "останню чверть століття".
Білл де Блазіо також повідомив, що 12 людей врятували із будинку, що палав, пожежники продовжують оглядати будинок.
Повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на Проспект-авеню почали надходити біля 19:00 за місцевим часом. Займання сталося на першому поверсі будинку. За словами очевидців, вогонь охопив будівлю дуже швидко.
Пожежники приїхали на пожежу за три хвилини. Пожежу, якій присвоїли 5-у категорію, гасили 160 людей.
Евакуйованих жителів тимчасово розмістили в районній школі. Допомагає із притулком Червоний Хрест.
Причини пожежі поки не встановили.
Як повідомляє New York Times, будинок, в якому сталася пожежа, побудували в 1916 році. У ньому понад 20 квартир.