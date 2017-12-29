У Москві автобус врізався у зупинку

Копирайт изображения AFP Image caption Люди на зупинці у Москві, архівне фото

Рейсовий автобус виїхав на зупинку громадського транспорту в Москві та збив людей. В МНС спростували повідомлення ЗМІ про двох загиблих, але троє людей все ж постраждали. На початку цього тижня автобус в'їхав у підземний перехід, задавивши чотирьох пішоходів на смерть.

"На вулиці Східненська, 37, автобус наїхав на зупинку громадського транспорту", - повідомило ТАСС джерело серед силовиків. За його даними, двоє людей загинули. Агентство "Інтерфакс" також повідомляло про двох загиблих.

"Одна людина на зупинці й одна в автобусі", - сказав співрозмовник агентства. "Поки достеменно відомо про одного пораненого", - додало джерело, уточнивши, що його стан оцінюють як важкий. Водій, за його даними, серйозно не травмувався.

"Інформація про загиблих неправдива", - повідомляє агентство "Москва" з посиланням на столичне управління МНС. Три людини звернулися за медичною допомогою, уточнили в МНС.

У московському управлінні поліції також підтвердили інформацію про трьох постраждалих у ДТП біля метро "Східненська".

"За попередньою інформацією, автомобіль вдарив рейсовий автобус, через що той наїхав на зупинку. Через ДТП ніхто не загинув", - повідомляє прес-служба департаменту транспорту Москви.

Копирайт изображения AFP Image caption У понеділок автобус в'їхав у підземний перехід в районі станції метро "Слов'янський бульвар" у Москві

У понеділок, 25 грудня, в районі метро "Слов'янський бульвар" у Москві автобус виїхав на тротуар і в'їхав у підземний перехід. Загинули чотири людини, ще 11 травмувалися, дев'ять ушпиталили.

У п'ятницю користувачі соціальних мереж опублікували фотографії, на яких видно, що перед входами до підземних переходів почали встановлювати бетонні блоки, оздоблені дерев'яними панелями.

Один з таких блоків сфотографував біля станції метро "Академічна" кореспондент Російської служби Бі-бі-сі.