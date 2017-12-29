Тетчер одного разу відмовилася летіти з пандою - архіви
Британська прем'єрка Маргарет Тетчер одного разу відмовилася розділити політ із гігантською пандою з Лондонського зоопарку, свідчать нещодавно відкриті архіви.
На початку 80-х Смітсонівський інститут у Вашингтоні попросив британців позичити Чіа-Чіа для спарювання з американською пандою Чін-Чіном.
Лорд Закерман, президент Лондонського зоологічного товариства, запропонував, аби панда полетіла з прем'єром у Вашингтон на літаку "Конкорд".
Але пані Тетчер заявила, що панди не є "гарною прикметою" для політиків.
Секретар уряду сер Роберт Армстрон написав: "Лорд Закерман розглядає це як демонстрацію особливих відносин і радо оголосив би про передачу панди або її перевезення в той спосіб, який, на думку прем'єр-міністра, приніс би найбільшу користь англо-американським взаєминам".
"Він навіть запропонував, щоби прем'єр-міністр взяла панду у свій "Конкорд", коли наступного місяця полетить у Вашингтон", - сказано в документах.
Але особистий секретар пані Тетчер Клайв Вітмор відповів: "Вона прокоментувала, що не візьме панду з собою, мовляв, "панди й політики не є гарною прикметою!".
Документи також показують, якою була перша реакція Тетчер.
У короткій записці з цього приводу вона написала синім фломастером: "Я не візьму панду з собою". Слова "не" та "собою" при цьому підкреслені.
Потім вона додала: "Лорд З знає про панд більше, ніж я, - певна, що він зможе організувати ці речі".
Національний архів зберігає понад 11 мільйонів офіційних паперів, зокрема з різних урядових структур.
Через 30 років після створення їх часто відкривають для публіки.