Тетчер одного разу відмовилася летіти з пандою - архіви

Копирайт изображения Getty Images Image caption Панді Чіа-Чіа (зліва) довелося шукати інший літак, аби зустрітися з американським другом

Британська прем'єрка Маргарет Тетчер одного разу відмовилася розділити політ із гігантською пандою з Лондонського зоопарку, свідчать нещодавно відкриті архіви.

На початку 80-х Смітсонівський інститут у Вашингтоні попросив британців позичити Чіа-Чіа для спарювання з американською пандою Чін-Чіном.

Лорд Закерман, президент Лондонського зоологічного товариства, запропонував, аби панда полетіла з прем'єром у Вашингтон на літаку "Конкорд".

Але пані Тетчер заявила, що панди не є "гарною прикметою" для політиків.

Секретар уряду сер Роберт Армстрон написав: "Лорд Закерман розглядає це як демонстрацію особливих відносин і радо оголосив би про передачу панди або її перевезення в той спосіб, який, на думку прем'єр-міністра, приніс би найбільшу користь англо-американським взаєминам".

"Він навіть запропонував, щоби прем'єр-міністр взяла панду у свій "Конкорд", коли наступного місяця полетить у Вашингтон", - сказано в документах.

Але особистий секретар пані Тетчер Клайв Вітмор відповів: "Вона прокоментувала, що не візьме панду з собою, мовляв, "панди й політики не є гарною прикметою!".

Документи також показують, якою була перша реакція Тетчер.

У короткій записці з цього приводу вона написала синім фломастером: "Я не візьму панду з собою". Слова "не" та "собою" при цьому підкреслені.

Потім вона додала: "Лорд З знає про панд більше, ніж я, - певна, що він зможе організувати ці речі".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Не втечеш: маленька панда не відпускає доглядача

Національний архів зберігає понад 11 мільйонів офіційних паперів, зокрема з різних урядових структур.

Через 30 років після створення їх часто відкривають для публіки.