Сім'я застрягла в аеропорту Бангкока на три місяці

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Родина зімбабвійців вже майже три місяці живе в головному аеропорту Бангкока.

Іміграційна служба Таїланду каже, що четверо дітей віком до 11 років та четверо дорослих прибули в Бангкок у травні. Вони відмовляються повернутися на батьківщину через страх переслідувань.

Цей випадок набув розголосу після того, як імовірний працівник аеропорту запостив у Facebook фото, на якому він дає африканській дівчинці різдвяний подарунок.

Користувач сказав, що родина живе в аеропорту вже близько трьох місяців "через неспокійну ситуацію" в їхній країні.

"Сподіваюся, ви незабаром зможете повернутися на батьківщину", - написав він.

Пост згодом було видалено.

Копирайт изображения EPA Image caption Родині допомагають працівники аеропорту

Речник іміграційного бюро Пол Кол Чернгрон Рімфаді розповів BBC, що родина спершу прибула в Таїланд як туристи.

У жовтні вони спробували вилетіти з Бангкока в Барселону з пересадкою в Києві.

Але родині відмовили в посадці, бо в них не було віз для в'їзду в Іспанію.

При цьому вони не змогли повернутися в Таїланд, бо в них закінчилися туристичні візи і мали сплатити серйозний штраф.

Згодом вони вирішили летіти компанією МАУ в Дубаї з пересадкою в Києві, а потім - до третьої країни, в обхід іміграційних служб ЄС.

Але, як повідомив речник МАУ, родина скасувала квитки на останній етап подорожі, через що їх відправили назад із Дубаї в Бангкок.

Родина відмовилася повертатися в Зімбабве, сказавши, що боїться "переслідування" після усунення президента Роберта Мугабе.

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Водночас зараз в Зімбабве немає вираженої нестабільності, і дехто в країні висловив сумнів у заявах родини про переслідування.

Кол Рімфаді підтвердив, що родина попросила притулку в ООН, але зараз живе в аеропорту Суварнабхумі.

Їх годують працівники аеропорту.

За його словами, агентсво ООН у справах біженців попросило, аби країна залишалася в Таїланді, бо вони зараз працюють над тим, аби "відправити їх у третю країну".

Речник агентства УВКБ сказав, що вони зараз "розглядають можливі рішення", але не надав деталей.

Таїланд не надає юридичного статусу біженцям і шукачам притулку.