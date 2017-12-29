Директора аеропорту затримали через хабар губернатору Миколаївщини

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Директор міжнародного аеропорту "Миколаїв" намагався дати хабар 700 тисяч гривень губернатору Миколаївської області Олексію Савченку, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Пан Луценко уточнив, що за це керівник області мав продовжити трудовий контракт з директором аеропорту.

"Вчора вночі силами Нацполіції та облпрокуратури громадянин Галайко затриманий на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА", - написав пан Луценко у Facebook.

Генпрокурор додав, що губернатор не погодився на пропозицію і співпрацював із правоохоронцями.

Олексій Савченко вже повідомив, що вся сума хабара, яку йому пропонували, складала 2,5 млн гривень.

За даними слідства, ці гроші директор отримав як "відкат" за те, що начебто підписав акти виконаних робіт будівництва злітної смуги на 64 мільйони гривень.