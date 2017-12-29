В Берліні на Новий рік створять "зони безпеки" для жінок

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Організатори святкування Нового року в Берліні створять "безпечну зону" для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.

Нові заходи безпеки запрацюють під час вечірки біля Бранденбурзьких воріт.

Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сталася велика кількість нападів та пограбувань жінок.

Сотні жінок повідомили, що їх атакували чоловіки, серед яких були мігранти. Тоді це приголомшило Німеччину.

Копирайт изображения EPA Image caption Підготування до нового року у Берліні

Події у Кельні посилили напруженість в країні через великий наплив біженців і мігрантів - у 2015 році в Німеччину прибуло понад один мільйон мігрантів.

Сотні тисяч людей планують відвідати новорічну вечірку в Берліні. Заходи безпеки будуть суворими. Заборонятимуть приходити із великими сумками, рюкзаками та алкогольними напоями.

Жінки, які зіткнулися із сексуальними домаганнями, зможуть звернутися по допомогу до співробітників Німецького Червоного Хреста в "зоні безпеки" на вулиці Ебертштрассе, прилеглої до Бранденбурзьких воріт.

Міська міліція також оприлюднила поради для жінок, закликаючи їх звертатися по допомогу, якщо вони відчувають загрозу, а також брати із собою невеликі сумочки і не класти до них коштовностей.

Але ідея створення спеціальної "безпечної зони" для жінок на великих громадських заходах сподобалася не всім.