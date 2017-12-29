У Британії можуть запровадити витверезники на колесах

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Вантажівки, в яких обладнані витверезники, можуть стати нормою для британських міст, повідомили в NHS - національній службі здоров'я країни.

У такий спосіб гуляк, які надто перебрали, можна тримати осторонь інших пацієнтів служб екстреної допомоги, пояснили у відомстві.

Керівник служби Саймон Стівенс сказав, що він пильно стежитиме за тим, як мобільні підрозділи працюватимуть у новорічну ніч, а тоді ухвалить остаточне рішення щодо їхнього повсюдного запровадження.

Витверезники на колесах - це безпечне місце для тих, хто перепив і потребує огляду, а також відіспатися.

Їх часто вивозять на вулиці у період свят, аби убезпечити людей від потрапляння до лікарень.

Ці вантажівки також називають "п'яними автобусами". У них є ліки, ліжка, подекуди навіть душові.

У кількох містах - Ньюкаслі, Кардіффі, Манчестері і Бристолі - вони вже працюють круглий рік.

Тепер Саймон Стівенс може радити вдатися до такої практики й іншим містам, оскільки приблизно 15% звернень до екстрених служб пов'язані зі споживанням алкоголю.

А по п'ятницях та суботах ця цифра зростає до 70%.

Image caption У кількох британських містах вже працюють "п'яні автобуси"

На такі думки керівника служби охорони здоров'я наштовхнув досвід, який він пережив, коли проводив час із бригадами швидкої допомоги у Лондоні та інших місцях.

"Я на власні очі бачив, як лікарі-парамедики та представники екстрених служб мусили мати справу із п'яною та агресивною поведінкою", - розповів він.

Втім, на думку доктора Кетрін Хендерсон із Guy's and St Thomas' Hospitals, доцільніше було б почати діалог про те, що людям варто менше напиватися ночами.

"Створювати такі пункти - те саме, що казати: "Ви можете покластися на NHS, яка надасть вам безпечне місце, аби протверезіти", - каже вона.

Замість того, щоб створювати таку мережу і давати людям почуття безпеки, на її думку, краще запитувати: як ви і ваші друзі плануєте безпечно дістатися додому після п'янки?

Вона також вважає, що персонал витверезників міг би замість п'яних допомагати іншим людям.

Але, на думку декого, такі вантажівки можуть стати у нагоді не лише п'яним, а й усім, хто потребує допомоги.

Керівник NHS погодився, що не варто робити із відомства "Національну службу похмілля", і закликав усіх відповідально ставитися до можливостей свого організму.

За його словами, люди, які, напиваючись до краю, відбирають медперсонал у хворих та вразливих людей, поводяться егоїстично.