СБУ підтвердила, що на записах - голоси Саакашвілі й Курченка

Копирайт изображения GENYA SAVILOV/AFP

В СБУ підтвердили автентичність голосів на записах розмов нібито між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком - про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу", - написала вона у Facebook.

За словами речниці, фоноскопічну експертизу записів провів Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Вона додала, що 15 людей, які "сприяють українським правоохоронним органам у документуванні кримінальних правопорушень" Михеіла Саакашвілі, Сергія Курченка, Олександра Динника та Северіона Дангадзе, допитали як свідків. Вони перебувають під захистом держави.

Проведення експертизи записів вимагали захисники Міхеіла Саакашвілі. Його адвокат Павло Богомазов сказав ВВС Україна, що команда екс-президента переконана - плівки сфальсифіковані.

На початку грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії та лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі отримав півмільйона доларів від українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Тоді ж він оприлюднив аудіозапис розмови нібито між одним з соратників Саакашвілі Северіоном Дангадзе та "представником олігарха-втікача Сергія Курченка".

В одному з епізодів розмови людина, яку на аудіо називають "представником Курченка", запитує: "На що може розраховувати Курченко? Вони зможуть відбити Одеський НПЗ, закрити кримінальні справи?"

Також ГПУ оприлюднила аудіозапис розмови начебто Міхеіла Саакашвілі та Сергія Курченка.

4 грудня арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Северіона Дангадзе.

Згодом арештували і Міхеіла Саакашвілі, однак протестувальники заблокували у центрі Києва мікроавтобус силовиків зі своїм лідером і вивели його з авто.

Сергій Курченко у свою чергу заявив, що вважає наклепом поширену генеральним прокурором Юрієм Луценком інформацію, і подає позов до суду про захист честі та гідності.

У чому звинувачують Саакашвілі?

Генпрокуратура та СБУ звинувачують Міхеіла Саакашвілі в сприянні злочинним організаціям.

Як заявив генпрокурор Луценко, протестні акції Саакашвілі фінансував Сергій Курченко - український олігарх, який втік до Росії після повалення Віктора Януковича.

"Мова йде про фінансування повстання й повалення чинної влади в Україні в незаконний спосіб", - заявив Луценко.

Підставою для такого звинувачення, як випливає зі слів генпрокурора, стала низка перехоплених телефонних розмов і діалогів, які записували прихованою камерою, між "правою рукою" Саакашвілі Северіоном Дангадзе, "правою рукою" Сергія Курченка Олександром, прізвище якого не називають в інтересах слідства, а також самими паном Саакашвілі й паном Курченком.

Саакашвілі відкидає звинувачення, назвавши звинувачення на свою адресу "брехнею" й "підтасовуванням".

"Я ніколи не цікавився Курченком, не знаю, як він виглядає, не знаю, як він розмовляє, не знаю, хто він такий", - заявив він в ефірі українського телеканалу ZIK.

На батьківщині проти Саакашвілі порушили кілька справ, він вважає їх політично мотивованими.