Копирайт изображения EPA Image caption Пожежу у п'ятиповерховому будинку у Бронксі гасили 170 пожежників

Слідчі вважають, що смертоносну пожежу у нью-йоркському Бронксі, що забрала життя 12 людей, включно із чотирма дітьми, спричинила дитина, яка гралася із духовою плитою.

Як заявив комісар поліції Деніел Ніґро, пожежу випадково спричинив трирічний малюк, якого залишили без нагляду.

За його словами, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила двері із квартири до загального коридору багатоквартирного будинку відчиненими, що дозволило вогню швидко поширися: сходовий майданчик спрацював у цьому випадку як "димар".

Пожежа у п'ятиповерховому будинку на Проспект-авеню у Бронксі спалахнула у четвер увечері. За словами очевидців, вогонь охопив будівлю дуже швидко.

Мер міста Білл де Бласіо назвав її найсмертоноснішою в Нью-Йорку за останні 25 років.

12 людей загинули, з них п'ятеро - на місці. Серед загиблих - четверо дітей: хлопчик і три дівчинки у віці одного, двох і семи років. 20 людям вдалося врятуватися із вогню. Четверо вцілілих перебувають у важкому стані у лікарні.

Пожежники приїхали на пожежу за три хвилини. Пожежу, якій присвоїли 5-у категорію, гасили 170 людей.

Як повідомляє New York Times, будинок, в якому сталася пожежа, побудували в 1916 році. У ньому понад 20 квартир.